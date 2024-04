Đột nhập nhà dân, trộm tiền rồi đem gửi ngân hàng

Ngày 13.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hiếu (28 tuổi, trú tại P.Thuận Hòa, TP.Huế) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 6.4, Công an TP.Huế nhận được thông tin trình báo kẻ gian đột nhập nhà dân ở P.Thuận Hòa, TP.Huế lấy trộm số tiền hơn 250 triệu đồng.

Phạm Văn Hiếu (áo đen) tại cơ quan công an B.T.





Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Huế đã tổ chức điều tra, truy xét vụ nghi phạm đột nhập nhà dân. Đến 21 giờ cùng ngày, nghi phạm được xác định là Phạm Văn Hiếu nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận khoảng 1 giờ ngày 3.4, Hiếu đi bộ tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến nhà chị N., Hiếu phát hiện ô cửa thông gió đang mở nên đột nhập.

Tại nhà chị N., Hiếu phát hiện có két sắt cắm sẵn chìa khóa nên mở ra, lấy trộm hơn 250 triệu đồng, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Số tiền lấy trộm tiền, Hiếu mang đến ngân hàng gửi 200 triệu đồng, số còn lại dùng để tiêu xài.