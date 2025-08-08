Đột phá mới trong điều trị hạch cổ tái phát sau ung thư tuyến giáp

Bệnh nhân là nam, 42 tuổi, từng phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và nạo hạch cổ do ung thư tuyến giáp cách đây 3 tháng. Lần tái khám gần đây ghi nhận có hạch di căn tái phát nằm sâu trong vùng cổ, sát động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh trong. Vị trí phức tạp, kèm hiện tượng dính mô sau mổ, khiến việc phẫu thuật lại trở nên nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương các cấu trúc quan trọng vùng cổ.

Kỹ thuật RFA sẽ là lựa chọn ưu tiên cho các trường hợp ung thư tuyến giáp tái phát khó can thiệp bằng mổ mở ẢNH: THÚY QUỲNH

Các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật RFA với đầu kim đốt chuyên dụng tiếp cận chính xác khối hạch và bảo vệ các mạch máu lớn xung quanh. Thủ thuật diễn ra an toàn, bệnh nhân tỉnh táo, không đau, không ghi nhận biến chứng và được ra viện trong ngày. Khối hạch được phá hủy hoàn toàn nhờ tác động nhiệt từ sóng cao tần, không cần phẫu thuật mở hay nằm viện kéo dài.

Theo Bệnh viện Nội tiết T.Ư, việc ứng dụng thành công kỹ thuật RFA trong điều trị hạch cổ tái phát sau ung thư tuyến giáp sẽ là lựa chọn ưu tiên cho các trường hợp tái phát khó can thiệp bằng mổ mở, góp phần nâng cao chất lượng sống và giảm thiểu biến chứng cho người bệnh. Kỹ thuật này được áp dụng điều trị các trường hợp hạch cổ tái phát sau mổ ung thư tuyến giáp, khi tổn thương nằm sâu, sát mạch máu lớn, khó tiếp cận bằng phẫu thuật truyền thống.