Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đột phá mới trong điều trị hạch cổ tái phát sau ung thư tuyến giáp

Liên Châu
Liên Châu
08/08/2025 07:06 GMT+7

Kỹ thuật đốt sóng cao tần (Radiofrequency Ablation - RFA) được ứng dụng lần đầu tiên tại VN để điều trị hạch cổ tái phát sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp, do các bác sĩ của Bệnh viện Nội tiết T.Ư (Hà Nội) thực hiện hôm 31.7.

Bệnh nhân là nam, 42 tuổi, từng phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và nạo hạch cổ do ung thư tuyến giáp cách đây 3 tháng. Lần tái khám gần đây ghi nhận có hạch di căn tái phát nằm sâu trong vùng cổ, sát động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh trong. Vị trí phức tạp, kèm hiện tượng dính mô sau mổ, khiến việc phẫu thuật lại trở nên nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương các cấu trúc quan trọng vùng cổ.

Đột phá mới trong điều trị hạch cổ tái phát sau ung thư tuyến giáp - Ảnh 1.

Kỹ thuật RFA sẽ là lựa chọn ưu tiên cho các trường hợp ung thư tuyến giáp tái phát khó can thiệp bằng mổ mở

ẢNH: THÚY QUỲNH

Các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật RFA với đầu kim đốt chuyên dụng tiếp cận chính xác khối hạch và bảo vệ các mạch máu lớn xung quanh. Thủ thuật diễn ra an toàn, bệnh nhân tỉnh táo, không đau, không ghi nhận biến chứng và được ra viện trong ngày. Khối hạch được phá hủy hoàn toàn nhờ tác động nhiệt từ sóng cao tần, không cần phẫu thuật mở hay nằm viện kéo dài.

Theo Bệnh viện Nội tiết T.Ư, việc ứng dụng thành công kỹ thuật RFA trong điều trị hạch cổ tái phát sau ung thư tuyến giáp sẽ là lựa chọn ưu tiên cho các trường hợp tái phát khó can thiệp bằng mổ mở, góp phần nâng cao chất lượng sống và giảm thiểu biến chứng cho người bệnh. Kỹ thuật này được áp dụng điều trị các trường hợp hạch cổ tái phát sau mổ ung thư tuyến giáp, khi tổn thương nằm sâu, sát mạch máu lớn, khó tiếp cận bằng phẫu thuật truyền thống.

Tin liên quan

Người đàn ông được phát hiện có 27 hạch cổ, trong đó 15 hạch ác tính

Người đàn ông được phát hiện có 27 hạch cổ, trong đó 15 hạch ác tính

Đi khám sức khỏe định kỳ, bên cạnh phát hiện bệnh tim mạch, người đàn ông được bác sĩ phát hiện chùm hạch cổ với 27 hạch, trong đó có 15 hạch ác tính.

Khám phá thêm chủ đề

hạch cổ Tuyến giáp ung thư Bệnh viện Nội tiết T.Ư Ung thư tuyến giáp Mạch máu Trường hợp Kỹ thuật đốt sóng cao tần RFA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận