Đột phá thẩm mỹ: Giải pháp tạo hình bụng nội soi Ommi

Tạo hình thành bụng nội soi Ommi là một kỹ thuật hiện đại với sự hỗ trợ của hệ thống máy nội soi chuyên dụng cùng với tay nghề phẫu thuật điêu luyện của bác sĩ chuyên môn.

*Thông qua các vết rạch siêu nhỏ chỉ từ 0,5 đến 1cm, một đầu thiết bị siêu nhỏ có gắn camera liên kết với màn hình máy vi tính được đưa vào cơ. Từ đó, giúp thao tác tạo hình vùng bụng mà không cần can thiệp quá sâu rộng. Nhờ đó, khách hàng hoàn toàn không phải lo lắng về sẹo hay biến chứng sẹo lồi sau phẫu thuật.

*Bên cạnh đó, việc can thiệp mổ nội soi cũng giúp cho phẫu thuật viên kiểm soát cầm máu tốt hơn, ít gây ra tình trạng sưng bầm, giúp cho khách hàng giảm cảm giác đau và có một quá trình lành thương nhanh hơn các biện pháp tạo hình bụng truyền thống.

Theo ThS.BS Lê Viết Trí - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn: "Tạo hình thành bụng nội soi Ommi phù hợp với những người có lớp da dư mỡ thừa vùng bụng tối thiểu, kèm cơ bụng chùng giãn sau khi mang thai hoặc vòng eo vẫn không như mong muốn sau giảm cân. Ngoài ra, những ai muốn cải thiện vóc dáng, sở hữu vòng eo thon gọn mà không có ý định can thiệp xâm lấn quá nhiều đều có thể xem xét đến phương pháp này, tuy nhiên cần phải làm theo sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm".

Một đột phá mới trong ngành làm đẹp tại Việt Nam

Bệnh viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn mang đến bước đột phá trong ngành làm đẹp với công nghệ siết eo tạo hình vóc dáng bằng nội soi hiện đại. Là đơn vị tiên phong ứng dụng giải pháp nội soi tối tân, JK Nhật Hàn không chỉ giúp khách hàng đạt được vòng eo thon gọn, săn chắc mà còn đảm bảo an toàn không để lại sẹo và rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục.

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ và hài lòng với kết quả ngay sau 1 lần thực hiện

Khác với những phương pháp truyền thống, trước đây nếu muốn siết eo thon gọn bác sĩ phải thực hiện đường phẫu thuật dài trên vùng bụng, từ đó tiến hành thao tác bóc tách và khâu siết cơ bên trong. Sau khi phẫu thuật luôn để lại sẹo lớn, cơ thể cần thời gian phục hồi trong nhiều tuần.

Ngày nay, với giải pháp tạo hình thành bụng nội soi Ommi tại Bệnh viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn, quá trình siết eo diễn ra rất nhanh chóng, không làm tổn thương mô lân cận, không sẹo, hiệu quả ngay.

Hệ thống thiết bị nội soi chuyên biệt và hiện đại ít xâm lấn cơ thể

Tích hợp nhiều công nghệ hiện đại trong một lần thẩm mỹ

Phương pháp tạo hình thành bụng nội soi Ommi giúp bác sĩ tiếp cận và xử lý cơ bụng một cách chính xác mà không gây tổn thương mô xung quanh. Kỹ thuật này cho phép siết chặt các cơ bụng bị giãn, khôi phục lại sự săn chắc và nâng đỡ vùng eo, giúp giảm cảm giác bụng chảy xệ và lỏng lẻo.

Đặc biệt, trong quá trình can thiệp này, bác sĩ hoàn toàn có thể kết hợp với các phương pháp hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa tích tụ ở vùng bụng mà không cần xâm lấn sâu hay cắt bỏ da. Tiêu biểu như giải pháp hút mỡ AI Ommi 360 tại JK Nhật Hàn đang áp dụng. Điều này không chỉ đồng thời mang lại hiệu quả giảm mỡ mà còn giúp vùng bụng trông săn chắc và tự nhiên hơn, tối ưu hóa kết quả thẩm mỹ.

JK Nhật Hàn ứng dụng hệ thống hủy diệt mỡ Vaser-Lipo hiện đại bậc nhất thế giới

Với tiêu chuẩn quốc tế và đội ngũ chuyên gia hàng đầu, khi tạo hình thành bụng nội soi Ommi tại Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn quý khách hàng sẽ được trải nghiệm hệ thống máy mô phỏng Vectra-XT 360 so sánh và dự báo trước kết quả, máy siêu âm Clarius đánh giá độ dày của mỡ, độ giãn cơ thành bụng dưới siêu âm. Trong trường hợp tạo hình thành bụng nội soi kết hợp cùng các giải pháp hút mỡ AI Ommi 360 sẽ có công nghệ Vaser-Lipo, lấy mỡ siêu tốc bằng công nghệ MicroAire. Hậu phẫu ứng dụng công nghệ làm săn chắc da RF.

Khách hàng yên tâm trải nghiệm, làm đẹp chuẩn Quốc tế ngay tại Việt Nam

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn, mọi ca phẫu thuật đều được thực hiện trong điều kiện an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn y tế quốc tế. Đội ngũ bác sĩ và chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm luôn đặt yếu tố an toàn và sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu. Mọi quy trình đều được giám sát chặt chẽ để đảm bảo khách hàng không chỉ nhận được kết quả thẩm mỹ hoàn hảo mà còn trải nghiệm dịch vụ an tâm và thoải mái.

Chị H.T.D.N chia sẻ: "Sau khi sinh con, vòng eo của tôi không còn thon gọn như trước, nhưng sau khi biết đến phương pháp tạo hình thành bụng nội soi Ommi tại JK Nhật Hàn, tôi quyết định thử. Quá trình thực hiện nhanh chóng, không đau đớn và không để lại sẹo. Kết quả vượt ngoài mong đợi, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều".

Phương pháp tạo hình thành bụng nội soi Ommi mang lại hiệu quả vòng eo thon gọn cho nữ khách hàng

Tương tự, chị N.V.B cũng bày tỏ: "Sau khi thực hiện phương pháp siết eo nội soi, tôi cảm thấy rất hài lòng. Vòng eo của tôi thon gọn hơn nhiều, và tôi không phải chịu đựng những cơn đau hay thời gian hồi phục lâu dài như các phương pháp truyền thống".

Giải pháp siết eo nội soi mang lại hiệu quả mỹ mãn cho vòng eo thon gọn

Với công nghệ tạo hình thành bụng nội soi Ommi, Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn sẽ là người bạn đồng hành trên hành trình tìm kiếm sự tự tin và hoàn mỹ cho mọi khách hàng, giúp bạn chạm tay đến vòng eo lý tưởng và vóc dáng mơ ước - nhẹ nhàng, an toàn và bền vững theo thời gian.

