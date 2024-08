Đột phá 'thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh'

Tại phiên họp, Tiểu ban rà soát các công việc đã triển khai; xác định các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; cho ý kiến với dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng tiểu ban, yêu cầu ngay sau phiên họp cần khẩn trương tiếp thu ý kiến đóng góp, tập trung hoàn thiện dự thảo tờ trình, dự thảo báo cáo để trình Bộ Chính trị, T.Ư vào tháng 10 tới. Theo đó, dự thảo báo cáo cần tiếp tục bám sát đề cương, mang tầm tư tưởng chỉ đạo lớn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cũng lưu ý bổ sung các thông tin, số liệu để minh chứng rõ nét một số kết quả nổi bật, thành tựu nổi bật đã đạt được. Những kết quả, thành tựu đó đã góp phần vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta trong gần 4 thập niên đổi mới, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Cạnh đó, dự thảo báo cáo cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, những tồn tại, hạn chế, các bài học kinh nghiệm quan trọng.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm phát triển, đột phá để ổn định, lấy ổn định làm tiền đề cho phát triển, thúc đẩy quá trình đổi mới; đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện đột phá mạnh mẽ hơn nữa về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược, đào tạo nhân lực theo hướng "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh".

Theo đó, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy quyết liệt các động lực tăng trưởng mới. Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hóa, thực hiện chính sách an sinh xã hội bao trùm, toàn diện, tổng thể, hội nhập, bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bảo đảm quốc phòng - an ninh và thúc đẩy đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để phát triển…