Đốt phá trạm viễn thông vì sợ ảnh hưởng sức khỏe

Ngày 15.2, thông tin từ Công an H.Diễn Châu (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Hiếu (32 tuổi, ngụ xã Diễn Ngọc, H.Diễn Châu) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Các dụng cụ bị can Hiếu dùng phá hoại tài sản tại trạm viễn thông CÔNG AN H.DIỄN CHÂU CUNG CẤP

Trước đó, Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Bắc trình báo việc trạm viễn thông di động BTS đặt tại xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc bị đốt, phá hoại làm hư hỏng nhiều thiết bị, tài sản, gây thiệt hại khoảng 350 triệu đồng.

Qua điều tra, xác minh, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang Trần Văn Hiếu khi Hiếu đang dùng kéo cắt hệ thống các dây dẫn điện, dây cáp quang của trạm viễn thông đặt tại xã Diễn Ngọc. Công an thu giữ kéo, bút điện, hộp diêm và một số tang vật khác liên quan.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Hiếu khai nhận do sợ trạm viễn thông đặt gần nhà mình, ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình nên đã tìm cách phá hoại.