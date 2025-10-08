Năm 2022, Việt Nam ghi nhận khoảng 180.000 ca ung thư mới, 120.000 ca tử vong. Dự báo đến năm 2045, số ca mắc mới có thể vượt 292.000 ca, số ca tử vong có thể lên tới 208.000 ca, tăng khoảng 60 - 70% so với hiện nay. Điều này đặt ra thách thức lớn trong phát hiện sớm và điều trị bệnh.

Sự ra đời của "siêu robot phẫu thuật" Da Vinci Xi đã mở ra bước đột phá mới trong điều trị ung thư, trong đó có tiết niệu, tiêu hóa, các khối u lồng ngực, giúp bác sĩ phẫu thuật chính xác hơn, ít xâm lấn hơn, hồi phục nhanh chóng, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

20 giờ thứ tư, ngày 8.10.2025, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến về chủ đề "Đột phá trong điều trị K tiết niệu, K tiêu hóa, khối u lồng ngực: Giảm đau - An toàn - Hiệu quả - Nhanh hồi phục", với sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ: PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên - Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, TS.BS Đỗ Minh Hùng - Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, TS.BS Nguyễn Anh Dũng - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu. Các chuyên gia vừa thực hiện thành công hơn 100 ca đầu tiên phẫu thuật bằng "Siêu Robot" Da Vinci Xi thế hệ mới.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp, hoặc qua hotline: 024.3872.3872 (HN) 0287.102.6789 (TP.HCM).