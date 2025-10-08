Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe

Live Đột phá trong điều trị ung thư tiết niệu, tiêu hóa, u lồng ngực bằng robot

Huỳnh Na
Huỳnh Na
08/10/2025 08:00 GMT+7

Ung thư đang có xu hướng gia tăng, là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu và tại Việt Nam.

Năm 2022, Việt Nam ghi nhận khoảng 180.000 ca ung thư mới, 120.000 ca tử vong. Dự báo đến năm 2045, số ca mắc mới có thể vượt 292.000 ca, số ca tử vong có thể lên tới 208.000 ca, tăng khoảng 60 - 70% so với hiện nay. Điều này đặt ra thách thức lớn trong phát hiện sớm và điều trị bệnh.

Sự ra đời của "siêu robot phẫu thuật" Da Vinci Xi đã mở ra bước đột phá mới trong điều trị ung thư, trong đó có tiết niệu, tiêu hóa, các khối u lồng ngực, giúp bác sĩ phẫu thuật chính xác hơn, ít xâm lấn hơn, hồi phục nhanh chóng, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

20 giờ thứ tư, ngày 8.10.2025, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến về chủ đề "Đột phá trong điều trị K tiết niệu, K tiêu hóa, khối u lồng ngực: Giảm đau - An toàn - Hiệu quả - Nhanh hồi phục", với sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ: PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên - Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, TS.BS Đỗ Minh Hùng - Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, TS.BS Nguyễn Anh Dũng - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu. Các chuyên gia vừa thực hiện thành công hơn 100 ca đầu tiên phẫu thuật bằng "Siêu Robot" Da Vinci Xi thế hệ mới.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp, hoặc qua hotline: 024.3872.3872 (HN) 0287.102.6789 (TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

Tư vấn sức khỏe điều trị ung thư tiết niệu Đột phá trong điều trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM ung thư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận