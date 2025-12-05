Chủ động tầm soát và cấp cứu đột quỵ công nghệ cao giúp người bệnh phát hiện sớm nguy cơ, rút ngắn 'thời gian vàng' trong xử trí, nâng cao cơ hội hồi phục.

20 giờ thứ sáu, ngày 5.12.2025, các chuyên gia từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trực tiếp tư vấn: TS-BS Lê Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm Khoa học thần kinh; ThS-BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại thần kinh - cột sống; TTND-PGS-TS.BS Nguyễn Thị Bạch Yến - Trưởng khoa Tim mạch.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 028 7102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM)/ 024 3872 3872 - 024 7106 6858 (Hà Nội) để được tư vấn.