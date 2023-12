Đốt than sưởi ấm, 3 người phải nhập viện

Sáng 4.12, thông tin từ khoa Cấp cứu chống độc của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào sáng cùng ngày, bệnh viện này tiếp nhận 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình. 3 người có biểu hiện lơ mơ, khó thở, nhập viện cấp cứu với chẩn đoán ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm trong phòng kín.



Người thân phải phá cửa để vào bên trong đưa 3 người bị ngộ độc khí CO đi cấp cứu TÂN KỲ

3 bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Anh Tuyền (27 tuổi, ngụ tại xã Ích Hậu, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh), con trai 13 ngày tuổi của chị Tuyền và bà Hoàng Thị Hồng (59 tuổi, mẹ ruột chị Tuyền).

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Cấp cứu chống độc đã cấp cứu theo phác đồ điều trị ngộ độc khí CO. Chị Tuyền và bà Hồng có tình trạng tiến triển nặng hơn nên dự kiến chuyển lên tuyến trên. Riêng cháu bé sơ sinh đang được cho thở oxy và tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo người nhà bệnh nhân, vào sáng sớm nay, mẹ chồng của chị Tuyền qua nhà thông gia để thăm con dâu mới sinh nhưng gọi không ai trả lời. Lo có chuyện chẳng lành, mẹ chồng chị Tuyền gọi con trai và hàng xóm đến phá cửa để vào.

Nồi than được phát hiện đặt trong phòng ngủ của chị Tuyền TÂN KỲ

Khi vào bên trong, họ phát hiện chị Tuyền cùng mẹ ruột và con trai nhỏ mới 13 ngày tuổi nằm bất tỉnh trên giường, bên cạnh có chậu than đang ấm nên nghi ngờ bị ngộ độc khí CO.

Ngay sau đó, người thân đã đưa 3 người bị ngộ độc do đốt than sưởi ấm đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu.