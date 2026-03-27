DOTHANH AUTO ra mắt xe tải mới, khởi đầu kỷ nguyên mới

Về DOTHANH AUTO và "thành quả mới" từ mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp ô tô toàn cầu

Từ cột mốc thành lập đầu tiên - năm 1992, đến nay sau hơn 3 thập kỷ hoạt động trong ngành, Công ty Cổ phần Ô tô Đô Thành (DOTHANH AUTO) đã thành công khẳng định vị thế là nhà sản xuất, lắp ráp và phân phối xe thương mại uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Doanh nghiệp sở hữu nhà máy có quy mô lớn tại tỉnh Đồng Nai, với công suất thiết kế đạt tới 22.500 xe/năm. Tại đây trang bị dây chuyền lắp ráp ô tô hoàn chỉnh, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến. Là nền tảng giúp DOTHANH AUTO chủ động trong sản xuất và kiểm soát chất lượng xe chuẩn quốc tế trước khi cung ứng ra thị trường.

Lợi thế tiềm lực kinh tế mạnh, mạng lưới Đại lý ủy quyền phủ rộng 26 tỉnh thành (tính đến năm 2026) và kinh nghiệm lâu năm cũng góp phần giúp DOTHANH AUTO thuận lợi hợp tác với nhiều đối tác tầm cỡ quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thụy Điển. Trong đó, việc hợp tác chiến lược với Jiangling Motors Corporation (JMC) đã mang đến nhiều dấu ấn tích cực cho ngành vận tải Việt. Điển hình là dòng sản phẩm xe tải nhẹ DOTHANH IZ series - với tổng doanh số bán tích lũy đạt hơn 12.000 xe và mới đây nhất là DOTHANH JP series.

Liên minh quốc tế và mạng lưới đối tác chiến lược

Về liên minh quốc tế trong ngành, một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của DOTHANH AUTO phải nhắc đến là JMC - Nhà sản xuất ô tô thuộc tập đoàn toàn cầu JMCG, thành lập liên doanh với các tập đoàn ô tô danh tiếng của Nhật Bản và Hoa Kỳ. Ngoài sở hữu 05 nhà máy sản xuất xe hoàn chỉnh đạt công suất thiết kế lên đến 550.000 chiếc/năm, JMC còn phát triển mạng lưới phân phối trên hơn 45 quốc gia và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Nổi bật là 21 năm liên tiếp xếp thứ hạng "Top 500 Doanh nghiệp hàng đầu trong nước" và "Top 500 Doanh nghiệp Sản xuất hàng đầu". Việc hợp tác đã mang đến cho DOTHANH AUTO nền tảng công nghệ và linh kiện đồng bộ vượt trội.

Bên cạnh đối tác sản xuất, DOTHANH AUTO còn nhận được sự đồng hành từ các đối tác ngân hàng, bảo hiểm như: NAM A BANK, Bảo hiểm AAA, DBV Insurance… và các doanh nghiệp vận tải, các thương hiệu logistics lớn trong nước. Sự tin tưởng đồng hành của các đối tác không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm với chính sách cạnh tranh, mà còn khẳng định uy tín thương hiệu Đô Thành trên thị trường.

Sự xuất hiện của DOTHANH JP Series với diện mạo hoàn toàn mới: Đột phá công nghệ, tối ưu vận tải

Trước khi ra mắt dòng sản phẩm mới, DOTHANH AUTO đã tạo nên "cơn sốt" với dòng DOTHANH IZ series trong phân khúc tải nhẹ. Tính đến nay, sản phẩm đã trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều đơn vị vận tải và cá nhân khởi nghiệp nhờ sự bền bỉ và ưu điểm hồi vốn nhanh, sớm thu lợi nhuận kinh tế.

Tiếp nối thành tựu đó, ngày 20/3 vừa qua, DOTHANH AUTO chính thức trình làng DOTHANH JP120SL & JP120EXL (tải trọng từ 7 đến 7,8 tấn) trong "Lễ ra mắt sản phẩm mới" tại West Lakes Golf & Villas, tỉnh Tây Ninh. Đây là hai phiên bản xe tải khởi đầu cho chuỗi sản phẩm DOTHANH JP series, được xem là "át chủ bài" mới của hãng trong năm 2026 này, gắn với slogan "Uy lực thống lĩnh hành trình".

Dòng sản phẩm mới sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường, tập trung khai thác bài toán kinh tế cho nhà vận tải thông qua việc tối ưu hóa thiết kế, tải trọng và thùng hàng. Theo đó, hai phiên bản sở hữu kích thước lòng thùng lần lượt là 6.300 x 2.220 x 2.300mm và 7.200 x 2.220 x 2.300mm (dài x rộng x cao). Đây đều là các lựa chọn tuyệt vời để chuyên chở mọi loại hàng hóa từ phổ thông đến hàng chuyên dụng cồng kềnh, tăng lợi nhuận trên mỗi hành trình.

Mặt khác, DOTHANH JP120SL & JP120EXL còn thu hút bởi thiết kế đầy uy lực, cụm đèn Hawk-Eye sắc sảo cùng không gian khoang lái rộng, có màn hình Android 10 inch hiện đại. Công nghệ đến từ động cơ; khung gầm thép cường độ cao cũng là điểm quan trọng trên xe giúp đảm bảo độ ổn định, an toàn và hiệu suất tối đa cho mọi hành trình.

Với sự chuẩn bị bài bản từ khâu nghiên cứu đến tổ chức ra mắt xe, DOTHANH AUTO đang cho thấy quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu "Vươn tầm cao mới".

