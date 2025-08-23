DPR Ian trình diễn bùng nổ, ‘thả thính’ fan nữ bằng tiếng Việt

DPR Ian là nghệ sĩ quốc tế “đổ bộ” sân khấu 8Wonder - Moments of Wonder, diễn ra tối 23.8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia ở xã Đông Anh (Hà Nội) tối 23.8. Trước đó, việc nam ca sĩ xác nhận góp mặt trong show diễn này khiến người hâm mộ hào hứng.
Trên sân khấu, nam thần tượng gốc Hàn xuất hiện với diện mạo nam tính, hình thể săn chắc. Ngôi sao 35 tuổi hâm nóng không khí chương trình bằng giai điệu sôi động cùng vũ đạo quyến rũ của Don’t Go Insane - bản hit đình đám thu hút hơn 50 triệu lượt xem trên YouTube.
Ngay sau phần mở đầu, DPR Ian thích thú gửi lời chào đến khán giả, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc khi được trở lại Hà Nội trình diễn. Đặc biệt, “nam thần” gốc Hàn khiến hàng nghìn fan nữ thích thú với câu “thả thính” bằng tiếng Việt: “Anh yêu tất cả các em”. Không để khán giả chờ lâu, nam thần tượng tiếp tục trình diễn loạt ca khúc làm nên tên tuổi của anh như So Beautiful, Calico, Nerves và Limbo.
Trong phần giao lưu, DPR Ian bày tỏ sự cảm kích khi anh và đội ngũ của mình nhận được nhiều tình yêu và sự chào đón nồng nhiệt ở Việt Nam. “Thật là một vinh dự khi được đến một đất nước thật đẹp. Và tôi chỉ muốn nói rằng, tôi rất ấn tượng, dĩ nhiên là với món ăn của các bạn cũng như tất cả mọi thứ khác. Nhưng tôi thích bún chả, bún chả rất tuyệt. Hơn hết, tôi còn muốn nói cho mọi người biết sự tuyệt vời của con người ở đất nước này. Các bạn là một trong những người chào đón nồng nhiệt cũng như đáng yêu nhất mà tôi được gặp trong đời mình. Vì thế tôi rất vinh dự được có mặt ở đây. Và tình yêu của tôi sẽ luôn dành cho mỗi con người ở Việt Nam”, anh tâm sự.
Dàn sao cùng DPR Ian bùng nổ tại 8Wonder - Moments of Wonder
Đại nhạc hội 8Wonder - Moments of Wonder do Tập đoàn Vingroup tổ chức, thu hút hàng chục ngàn khán giả. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực, thể hiện khát vọng đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới.
Ngoài DPR Ian, chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế như DJ Snake, The Kid Laroi, ĐPR Ian, J Balvin.
