'Dracula: Quỷ dữ thức tỉnh': Tạo hình lạ khó cứu nội dung cũ kỹ

Có tựa tiếng Anh là The Last Voyage of the Demeter (Chuyến hải trình cuối cùng của tàu Demeter), phim tạo điểm nhấn khi khai thác hình tượng Bá tước Dracula khác với chuẩn mực đại chúng. Không còn là một quý ông quyến rũ và nham hiểm, quỷ hút máu giờ mang hình dạng con quái vật nửa người nửa dơi gớm ghiếc, trở thành mối đe dọa với các thuyền viên của tàu Demeter.



Phim của đạo diễn André Øvredal (Trollhunter, Scary Stories to Tell in the Dark) lấy cảm hứng từ chương The Captain's Log (Nhật ký thuyền trưởng) trong tiểu thuyết kinh dị kinh điển Dracula (1897) của nhà văn Bram Stoker. Tác phẩm điện ảnh mở rộng, thêm tình tiết để giải thích bi kịch trước khi tàu lái buôn Demeter trở thành "tàu ma" như trong nguyên tác.

Trong phim, các thủy thủ tàu Demeter háo hức với một món tiền thưởng khổng lồ mà họ sẽ được nhận, nếu có thể vận chuyển những thùng hàng bí ẩn từ Transylvania, Romania đến London, Anh. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng ma cà rồng khét tiếng Dracula (Javier Botet) cũng trà trộn trên tàu, hằng đêm săn người để hút máu tươi. Trên tàu còn có hai "hành khách" mang lai lịch bí ẩn là học giả Clemens (Corey Hawkins) và Anna (Aisling Franciosi) - cô gái có mối liên kết tinh thần kỳ lạ với tên quỷ hút máu.



Tạo hình Dracula mang đậm phong cách Gothic

Dracula là hình tượng đại chúng sánh ngang Darth Vader (Star Wars) hay chuột Mickey. Trong lịch sử điện ảnh thế giới, nhân vật không ít lần sải cánh từ trang sách lên màn ảnh rộng. Năm nay, tài tử Nicolas Cage cũng thủ vai này, trong phim kinh dị - hài Renfield. Người xem đại chúng thường nhớ đến Dracula trong hình hài một quý ông tuổi trung niên, toát lên vẻ lịch thiệp nhưng không kém phần ma mị.

Song, khắc họa "quái thú" Dracula không dễ, khi trong The Captain's Log, nhân vật chỉ được đề cập trong một dòng: "bóng người cao gầy, nước da nhợt nhạt". Ở The Last Voyage of the Demeter, tạo hình của Hoàng tử Bóng tối mang dáng dấp những quái vật đá Gargoyle đặc trưng trong kiến trúc Gothic (kiến trúc chuộng tông màu tối, hơi hướm kinh dị) với chiếc đầu trọc cùng đôi tai nhọn, làn da xám xịt, đôi cánh dơi quá khổ.

Hình dạng dơi quỷ trong phim

Hình ảnh quỷ hút máu gớm ghiếc này còn gợi nhớ Bá tước Orlok, nhân vật ma cà rồng trong phim trắng đen Nosferatu (1922) do Đức sản xuất. Nosteratu vốn là phim "lậu" không được sự hậu thuẫn từ tác giả Bram Stoker, song phim sau khi ra mắt đã được khán giả đại chúng đón nhận, trở thành một trong những phóng tác điện ảnh kinh điển về đề tài ma cà rồng.



Trả lời truyền thông quốc tế, đạo diễn André Øvredal nói không muốn The Last Voyage of the Demeter bị đánh đồng với những phim kinh dị quái vật rẻ tiền, nên ê-kíp dành nhiều thời gian hóa trang cho diễn viên Javier Botet. Lối làm phim này từng được Øvredal sử dụng cho Trollhunter và Scary Stories to Tell in the Dark, giúp biểu cảm của các sinh vật ma quỷ sống động và đáng sợ hơn. Javier Botet tạo điểm nhấn trong vài cảnh cận, khi gương mặt của Dracula thể hiện được nét ma mãnh, ngạo mạn, mang đến ấn tượng tốt ban đầu cho người xem.



Tuy nhiên, phim vấp phải điểm trừ đáng tiếc khi lạm dụng cảnh tối, kết hợp góc quay rung lắc, khiến trải nghiệm khán giả không trọn vẹn. Có thể do hạn chế về kinh phí (45 triệu USD), The Last Voyage of the Demeter hiếm khi để khán giả thấy rõ toàn bộ hình dạng của ác quỷ; các pha "săn mồi" của Dracula cũng chưa chi tiết, dễ khiến các tín đồ phim kinh dị "nặng đô" thất vọng. Tác phẩm quá ít cảnh hành động, dùng nhiều thoại để khỏa lắp, cũng là chi tiết khiến mạch phim nửa sau trở nên lê thê.

Tuyến chính diện nhạt nhòa

Là phim sở hữu nhiều tuyến nhân vật, song The Last Voyage of the Demeter lại bỏ lỡ cơ hội khai thác tâm lý của thủy thủ đoàn. Trong các phim về đội nhóm như The Expendables hay The Suicide Squad, sở trường sở đoản của mỗi thành viên là điểm nhấn tạo sự hứng thú, tò mò cho người xem. Ngược lại, từ thuyền trưởng, thuyền phó đến các thuyền viên trên tàu Demeter lại có tính cách na ná nhau, giữa họ cũng thiếu gắn kết, nên khi mỗi thành viên bị sát hại cũng khó để khán giả động lòng.

Hai nhân vật trung tâm là Clemens và Anna được ưu ái nhiều đất diễn hơn. Tuy nhiên, cách nhà làm phim khai thác họ không mới. Clemens là một học giả, lời thoại của anh chủ yếu là những câu nói "đạo lý", dễ gây khó chịu vì tính giáo điều. Anna là người biết rõ nhất về Dracula do từng có thời gian là "vật nuôi" của hắn, song thay vì giải thích cho thủy thủ đoàn về lai lịch và điểm mạnh - điểm yếu của gã ma cà rồng, cô lại "tỏ ra nguy hiểm" qua những câu thoại ẩn ý không đầu không đuôi.

Đây là một điều đáng tiếc bởi nhà làm phim hoàn toàn có thể thông qua nhân vật để giải thích cho người xem về những lore (giai thoại) kinh điển của ma cà rồng: vì sao Dracula có cánh nhưng vẫn phải đi tàu (do ma cà rồng không được phép băng qua dòng nước chảy), hay tại sao hắn lại có đủ thứ phép thần thông.



Việc phim thừa nhân vật song lại thiếu sự khai thác hợp lý khiến các diễn viên cũng không có cơ hội thể hiện trong khi tác phẩm sở hữu ba tài tử thực lực là Corey Hawkins (series The Walking Dead), Liam Cunningham (series Game of Thrones) và David Dastmalchian (Oppenheimer, The Suicide Squad).

Nhìn chung, The Last Voyage of the Demeter đặt góc máy lạ mắt cho câu chuyện kinh điển về Dracula. Tuy nhiên, kịch bản phim cũng như cách kể chưa xứng tầm với cái bóng quá lớn của nguyên tác. Hiện tại, phim đang đứng trước nguy cơ thua lỗ ở thị trường Bắc Mỹ.