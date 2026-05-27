Drake xô đổ kỷ lục lịch sử của Michael Jackson

Ở tuổi 40, Drake lựa chọn cuộc sống độc thân và dành phần lớn thời gian cho công việc cùng các dự án âm nhạc Ảnh: Reuters

Theo số liệu vừa được chuyên trang âm nhạc uy tín Billboard công bố, ca khúc Janice STFU của Drake chính thức đặt chân vào vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Thành tích này không chỉ nối dài chuỗi hit của nam rapper mà còn xô đổ kỷ lục của huyền thoại Michael Jackson để trở thành nam nghệ sĩ solo sở hữu nhiều ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng này nhất lịch sử.

Tạp chí Variety nhận định, chiến thắng của ngôi sao người Canada lần này đã làm thay đổi đáng kể cục diện làng nhạc thế giới. Với 14 ca khúc từng chạm đỉnh Billboard Hot 100, Drake hiện đã san bằng thành tích của Rihanna và Taylor Swift. Trên danh sách tổng sắp, anh hiện chỉ đứng sau Mariah Carey (19 bài) và ban nhạc huyền thoại The Beatles (20 bài).

Chưa dừng lại ở đó, cú hích từ bộ ba album phát hành cùng lúc hôm 15.5 vừa qua gồm Iceman, Maid of Honour và Habibti tạo nên một đợt "sóng thần" trên thị trường nhạc số. Drake lập kỷ lục khi có tới 42 ca khúc cùng vào bảng xếp hạng Billboard trong vòng một tuần, vượt xa con số 37 bài mà ngôi sao nhạc đồng quê Morgan Wallen lập năm 2025. Kỷ lục cá nhân tốt nhất trước đó của chính Drake vào năm 2018 cũng chỉ dừng lại ở con số 27 bài.

Nhìn vào top 10 của Billboard Hot 100 tuần này, người hâm mộ không khỏi choáng ngợp khi cái tên Drake chiếm giữ tới 9 vị trí, ngoại trừ vị trí thứ 5 thuộc về ca khúc Choosin' Texas của Ella Langley. Sự "càn quét" này nâng tổng số ca khúc vào top 10 trong sự nghiệp của nam rapper lên con số 90. Đồng thời, anh cũng ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là nghệ sĩ đầu tiên vượt mốc 400 bài hát góp mặt trong bảng xếp hạng Hot 100 danh giá.

Thành công vang dội này được xem là thành quả xứng đáng cho chiến lược phát hành thông minh của Drake. Sau gần hai năm liên tục "nhá hàng" dự án Iceman qua các buổi phát trực tiếp, nam rapper tạo bất ngờ lớn cho người hâm mộ khi tung thêm hai album Maid of Honour và Habibti ngay trước giờ G.

Tại bảng xếp hạng dành cho album (Billboard 200), bộ ba sản phẩm này cũng lần lượt chia nhau các vị trí nhất, nhì, ba. Tuần đầu ra mắt, chỉ riêng album Iceman đã đem về doanh số quy đổi (tính cả lượt nghe streaming) tương đương 463.000 bản, giúp nam rapper lập cú đúp quán quân lần thứ 15 trong sự nghiệp ở mảng album. Kỳ tích này giúp anh chính thức vượt mặt Jay-Z để trở thành nghệ sĩ nam solo, nghệ sĩ dòng nhạc R&B/Hip-hop có nhiều album đứng đầu bảng xếp hạng nhất, đồng thời cân bằng kỷ lục của Taylor Swift ở mảng nghệ sĩ solo nói chung.

Khoảng lặng phía sau những kỷ lục của Drake

Đằng sau những con số kỷ lục và ánh hào quang rực rỡ của một "ông hoàng tạo hit", cuộc sống riêng tư của Drake luôn là tâm điểm thu hút sự tò mò của truyền thông quốc tế. Sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng danh sách những người tình tin đồn toàn siêu sao như Rihanna, Jennifer Lopez hay SZA, nhưng ở tuổi 40, nam rapper vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân.

Xuất hiện trong chương trình podcast The Really Good, ngôi sao người Canada từng thẳng thắn thừa nhận bản thân là người cuồng công việc và chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Anh bộc bạch rằng sự nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu, vì vậy bản thân chưa thể toàn tâm toàn ý làm một người bạn đời tốt như kỳ vọng của đối phương.

Dẫu vậy, "gã chơi ngông" của làng rap lại là một ông bố vô cùng tận tụy. Trong chương trình The Shop, Drake từng trải lòng về trách nhiệm làm cha sau mối quan hệ ngắn ngủi với nữ nghệ sĩ người Pháp Sophie Brussaux. Mối quan tâm lớn nhất hiện tại của anh chính là cậu con trai Adonis (8 tuổi). Nam rapper không ngần ngại chi hàng triệu USD cho những chuyến chuyên cơ riêng để đưa con trai đi xem bóng đá, thậm chí còn đưa cậu bé vào các dự án âm nhạc của mình. Trong bộ ba album vừa phát hành, truyền thông quốc tế tinh ý nhận ra nam rapper vẫn khéo léo lồng ghép những chi tiết đầy tự hào về cậu con trai nhỏ...