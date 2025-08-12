DrD ghi dấu ấn trên thị trường thẩm mỹ sau 10 năm hình thành và phát triển

10 năm - Một hành trình chưa dài, nhưng đủ để đong đầy những nỗ lực, thử thách và niềm tự hào

Từ những ngày đầu khởi nghiệp với đam mê và khát vọng xây dựng một nền thẩm mỹ an toàn, nhân văn, thương hiệu thẩm mỹ DrD - Bác sĩ Điền đã từng bước lớn lên bằng tâm huyết, sự tử tế và tinh thần học hỏi không ngừng. Chúng tôi luôn tin rằng: Mỗi ca điều trị, mỗi nụ cười hài lòng đều là minh chứng sống động cho triết lý "làm đẹp có trách nhiệm", luôn đặt khách hàng làm trung tâm và đề cao y đức trong từng quyết định chuyên môn.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách hàng - những người đã tin tưởng và đồng hành cùng DrD trong suốt chặng đường vừa qua. Cảm ơn Quý Thầy Cô, Quý Đồng nghiệp, Quý Đối tác đã chia sẻ tri thức, lan tỏa niềm tin và tiếp thêm động lực cho chúng tôi không ngừng vững bước. Và hơn hết, lời tri ân sâu sắc xin gửi tới đội ngũ CBNV - Những người đã luôn kiên trì, tận tâm và giữ vững đạo đức nghề nghiệp trong từng công việc.

Kỷ niệm 10 năm không chỉ là dấu mốc để nhìn lại, mà còn là lời hứa cho hành trình phía trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chuyên môn, cập nhật kỹ thuật công nghệ để xứng đáng là nơi khách hàng trao gửi sắc đẹp và niềm tin.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, và tiếp tục đồng hành cùng thương hiệu bác sĩ Điền trong hành trình kiến tạo giá trị và lan tỏa vẻ đẹp bền vững.

Thương hiệu thẩm mỹ DrD (Bác sĩ Điền) – 10 năm đồng hành, Vạn lời tri ân. Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng những món quà tri ân giá trị:

Nâng mũi Perfect Dform chỉ từ 30,9 triệu đồng

Cắt mí Elite Eyes chỉ từ 5,5 triệu đồng

Filler 9 triệu đồng/ mlToxin 4,5 triệu đồng/ vùng điều trị

Nâng cơ Ultraformer MPT/ Plus giảm 50%

CN Mesotherapy - Siêu cấp ẩm trắng hồng giảm 50%

Trẻ hóa da Fotona 4D Active giảm 50%

Điều trị giãn mao mạch bằng laser giảm 50%

Các dịch vụ khác cũng giảm 50%

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận ưu đãi sớm nhất Quý khách hàng nhé. Tham khảo thêm thông tin tại đây: https://bacsidien.vn/sn10nam.html

Ths.Bs Lê Hữu Điền

Tổng đài: 1900 06 8668

Hotline: 0915 81 6869