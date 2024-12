DRH Clinic phối hợp UBND quận Gò Vấp hướng dẫn chăm sóc da 4.0

Ông Trương Ngọc Huy, Giám đốc DRH Clinic cùng với các bác sĩ chuyên về da, cố vấn y khoa của đơn vị đã đến tham dự và trao đổi, tư vấn hướng dẫn nữ cán bộ, viên chức, người lao động về cách chăm sóc da hàng ngày; giải pháp điều trị một số bệnh về da; các ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới vào việc chăm sóc da để mọi người tham khảo, tìm hiểu chăm sóc để có làn da đẹp, khỏe mạnh.

CEO Trương Ngọc Huy đã có những chia sẻ về làm đẹp trong thời đại 4.0

Nguồn: DRH Clinic

Với sự phát triển của công nghệ, nhu cầu làm đẹp của chị em ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, không phải phương pháp nào cũng mang lại hiệu quả và đảm bảo an toàn được. Tại buổi chia sẻ, đội ngũ chuyên gia của DRH Clinic đã phân tích sâu về những tác hại của các phương pháp phổ biến hiện nay như laser công suất cao, kem trộn, thuốc rượu, bong lột... Những phương pháp này không chỉ gây tổn thương đến làn da, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe sau này.

Đồng thời, CEO Trương Ngọc Huy cũng đã có những hướng dẫn chăm sóc da hiệu quả và an toàn với những công nghệ cao đang được thế giới áp dụng. Bằng việc mang đến những ưu điểm vượt trội như: nuôi dưỡng tế bào khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng cho da khỏi những tình trạng nám sạm, nếp nhăn, lão hóa, viêm da, mụn rỗ,... công nghệ cao đã thay đổi suy nghĩ "làm đẹp là phải tiêm, phải bong lột" của nhiều người.

CEO Trương Ngọc Huy - CEO Lê Minh Quốc có mặt tại sự kiện do UBND quận Gò Vấp tổ chức (Nguồn: DRH Clinic)

CEO Trương Ngọc Huy chia sẻ: "Trong một thế giới công nghệ phát triển nhanh, việc tìm kiếm một phương pháp làm đẹp an toàn và hiệu quả trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Với chủ đề này, chúng tôi mong muốn rằng tất cả chị em dù ở đâu trong thời đại này đều sẽ có được một phương pháp làm đẹp vừa hiệu quả vừa đảm bảo an toàn. Đó cũng chính là kim chỉ nam hoạt động của DRH, khi chúng tôi luôn cho ra đời những liệu trình làm đẹp an toàn không xâm lấn để hoàn thành sứ mệnh giải cứu hàng triệu làn da người Việt trong suốt 8 năm qua. Với các hoạt động nổi bật như tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho các bệnh nhân bị các vấn đề về da như viêm da, chàm, vảy nến".

8 năm qua, DRH Clinic đã giúp hàng ngàn khách hàng lấy lại sự tự tin với làn da khỏe đẹp. Nhờ ứng dụng các công nghệ/liệu trình hiện đại của thế giới như Mezopro Siêu Năng, Mezoclear, V30 Viora, Picosure Pro, Tempsure Envi, Ulthera… Cùng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại.

Kết quả minh chứng là hàng trăm ngàn khách hàng được chăm sóc làn da khỏe đẹp từ bên trong, không sợ khuyết điểm, không lo tái lại. Đặc biệt, cũng không cần sợ làn da bị tổn thương, biến chứng hay mất quá nhiều thời gian nghỉ dưỡng.

CEO DRH Trương Ngọc Huy nhận giải top 10 thương hiệu hàng đầu ASIAN 2023

Nguồn: DRH Clinic

Với những gì đã đạt được, DRH Clinic tiếp tục là một trong các đơn vị nhận được nhiều sự quan tâm trong lĩnh vực chăm sóc da thời đại 4.0, đồng hành cùng làn da Việt lấy lại làn da đẹp một cách an toàn - tiết kiệm chi phí!