DRH Clinic tự hào ‘giải cứu’ hơn triệu làn da biến chứng

Ngày 12.4 vừa qua, DRH Clinic đã tổ chức sự kiện kỷ niệm nhiều năm đồng hành cùng làn da Việt tại trung tâm hội nghị Capella Gallery Hall. Từ một phòng khám nhỏ, DRH đã không ngừng phát triển và trở thành phòng khám da liễu hàng đầu Việt Nam, sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại thế giới với tổng giá trị đầu tư lên đến 10 triệu đô.

CEO Trương Ngọc Huy chia sẻ về dàn công nghệ với giá trị lên đến 10 triệu đô tại Siêu hội “Căng Bóng Triệu Đô - Số 1 Trẻ hóa”

Tính đến năm 2025, DRH đã "giải cứu" thành công hơn 1 triệu làn da Việt thoát khỏi các biến chứng, hậu quả do việc lựa chọn sai phương pháp làm đẹp .

Phòng khám đã mạnh tay chi hơn 10 triệu đô vào hệ thống công nghệ, với hơn 25 thiết bị tiên tiến như: Picosure, Picosure Pro, Tempsure Envi, Revlite, Exciplex, Ultherapy Prime, V30 Viora, LPS… Các công nghệ được đội ngũ bác sĩ tại DRH nghiên cứu, hiệu chỉnh và ứng dụng theo từng tình trạng, để xây dựng những phác đồ chăm sóc da cá nhân hóa, nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp như nám sạm, nám kháng trị, mụn, sẹo rỗ, lão hóa, viêm da, … mà vẫn đảm bảo an toàn, không xâm lấn và không để lại biến chứng.

CEO Trương Ngọc Huy chụp hình cùng khách hàng thành công thoát khỏi nám biến chứng

Nổi bật nhất là liệu trình Mezopro Siêu Năng được DRH nghiên cứu và phát triển phù hợp với làn da người Việt. Đây là siêu phẩm công nghệ đoạt giải Best Resurfacing treament for wrinkles (Giải thưởng Phương pháp tái tạo bề mặt da tốt nhất cho nếp nhăn do New Beauty Award 2023 bình chọn)

Mezopro Siêu Năng ứng dụng nhiệt đa vi điểm tinh khiết tác động vào sâu bên trong cấu trúc da, mở đường dẫn hấp thụ dưỡng chất, sửa chữa DNA tế bào, tái tạo nền da, kích thích sản sinh collagen và elastin tự thân từ bên trong.

Sau liệu trình, khách hàng sẽ thấy được những thay đổi ấn tượng như làn da căng bóng, sáng khỏe, săn chắc, nâng cơ, trẻ hóa và đều màu hơn. Đặc biệt, các nếp nhăn li ti được lấp đầy, phần rãnh nhăn, rãnh cười cũng được cải thiện rõ rệt.

Cũng tại sự kiện, DRH vinh dự được Công ty thiết bị y tế INAMED - Đại diện của hãng thiết bị y tế hàng đầu thế giới Cynosure Lutronic tại Việt Nam trao các chứng nhận:

Đơn vị tiên phong đầu tư TempSure Envi tại Việt Nam.

Đơn vị sở hữu nhiều công nghệ TempSure Envi nhất tại Việt Nam[BB1] .

CEO Trương Ngọc Huy trở thành đại sứ thương hiệu UltraClear đầu tiên tại Việt Nam.

CEO Trương Ngọc Huy nhận chứng nhận đại sứ thương hiệu công nghệ UltraClear đầu tiên tại Việt Nam

"Đây là một bước ngoặt lớn giúp DRH ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường làm đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực trẻ hóa, phục hồi làn da tại Việt Nam. Và cũng là cơ sở vững chắc giúp DRH ngày càng mạnh dạn ứng dụng nhiều hơn nữa các công nghệ không xâm lấn hàng đầu trên thế giới vào cho làn da người Việt, mang đến những liệu trình an toàn - hiệu quả - tiết kiệm" - CEO Ngọc Huy chia sẻ.

Cùng với sự đầu tư nghiêm túc vào công nghệ, DRH Clinic còn đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người. Hằng năm, đội ngũ y bác sĩ CKII - CKI, đội ngũ chuyên gia của DRH sẽ được thường xuyên tham gia định kỳ các chương trình, hội nghị da liễu trong và ngoài nước để cập nhật các kiến thức chăm sóc da mới nhất trên thế giới, nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển các liệu trình điều trị chuyên sâu.

Với đội ngũ, nhân sự chất lượng giàu kinh nghiệm cùng sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ hiện đại, DRH Clinic sẽ tiếp tục mang đến những chương trình miễn phí giải cứu biến chứng cho nhiều người Việt, để ai cũng được làm đẹp an toàn - hiệu quả bền vững theo thời gian.