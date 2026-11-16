Droppii ký kết hợp tác cùng Viện Nghiên cứu và bồi dưỡng y khoa (IMRT)

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác giữa Droppii và Viện Nghiên cứu và bồi dưỡng y khoa

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động trong kỷ nguyên AI

Người tiêu dùng ngày càng chú trọng chất lượng, thành phần và tính minh bạch của sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Theo nghiên cứu Vietnam Health and Wellness Trends (Xu hướng sức khỏe và sống khỏe tại Việt Nam) được Cimigo công bố, 80% người tiêu dùng xem chất lượng và tính minh bạch của thành phần là yếu tố quan trọng khi lựa chọn sản phẩm.

Theo Khảo sát người tiêu dùng 2025 của PwC Việt Nam, hơn 60% người tiêu dùng sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khỏe, trong đó nhiều người đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho nhu cầu cá nhân hóa các giải pháp dinh dưỡng.

Trước nguồn thông tin đa dạng, việc chọn lọc, kiểm chứng và hiểu đúng thông tin sản phẩm đòi hỏi kiến thức chuyên môn.

Chatbot AI của Droppii - Trợ thủ sức khỏe toàn diện

AI hỗ trợ tìm kiếm, hệ thống hóa kiến thức, giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận thông tin về thành phần, công dụng sản phẩm. Tuy nhiên, người dùng cần biết cách đặt câu hỏi, kiểm chứng nguồn thông tin, nhận diện giới hạn của công cụ. Đây cũng là thách thức đối với các đối tác trong quá trình tư vấn khách hàng.

Kết hợp nền tảng công nghệ và chuyên môn

Với bề dày phát triển, Droppii đã xây dựng được hệ sinh thái với hơn 300.000 đối tác kinh doanh toàn quốc cùng danh mục hơn 4.000 sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng khác nhau, được lựa chọn thông qua quy trình kiểm định khép kín. Quy trình "4 màng lọc" được Droppii triển khai, với mục tiêu nâng cao tính minh bạch về xuất xứ, tăng cường kiểm nghiệm để đảm bảo chất lượng và chủ động tầm soát rủi ro đa chiều trước khi sản phẩm đến tay người dùng.

Song song đó, AI Droppii hỗ trợ đối tác tra cứu, tìm hiểu thành phần, chuẩn bị nội dung tư vấn từ nguồn dữ liệu sạch có sẵn. Droppii cũng phát triển các khóa học AI giúp đối tác tối ưu hiệu suất kinh doanh.

Hệ sinh thái với hơn 300.000 đối tác kinh doanh cùng danh mục hơn 4.000 sản phẩm của Droppii

Hợp tác với IMRT là bước tiếp theo để Droppii kết hợp nền tảng sản phẩm, công nghệ với kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực tư vấn và ứng dụng AI có trách nhiệm.

IMRT hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu y tế tại Việt Nam và khu vực, hướng đến nâng cao năng lực đội ngũ y tế thông qua các chương trình đào tạo toàn diện. Viện chú trọng ứng dụng AI trong giảng dạy, nghiên cứu, đồng thời đề cao vai trò chuyên gia trong đánh giá thông tin và quyết định chuyên môn.

Đội ngũ cố vấn của Viện gồm các phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia y dược, dinh dưỡng, công nghệ thông tin và luật với nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu. Thế mạnh đa lĩnh vực giúp Viện xây dựng nội dung đào tạo khoa học, gắn với thực tiễn, hỗ trợ người học củng cố kiến thức và phát triển kỹ năng ứng dụng công nghệ.

Hợp tác đào tạo ứng dụng AI có trách nhiệm

Chiều 10.11.2026, Droppii và IMRT ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình đào tạo ứng dụng AI Droppii trong hỗ trợ phân tích thông tin, tư vấn chăm sóc sức khỏe chủ động. Thỏa thuận còn hướng tới hợp tác chiến lược lâu dài, phát triển ứng dụng thực tế, mang lại giá trị cho người dùng và đóng góp cho thị trường.

IMRT chủ trì đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn và cấp chứng nhận hoàn thành khóa học. Droppii là đơn vị hợp tác, phối hợp triển khai, giúp đối tác ứng dụng AI Droppii trong tra cứu, tổng hợp, phân tích thông tin liên quan đến tư vấn sản phẩm và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Ông Trần Thiên Ấn - Giám đốc Droppii và ông Nguyễn Tấn Phong - Viện trưởng IMRT thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác





Lễ ký kết có sự tham dự của ông Trần Thiên Ấn - Giám đốc Công ty TNHH Dandelion Việt Nam (Droppii); ông Nguyễn Tấn Phong - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và bồi dưỡng y khoa (IMRT), Phó chủ tịch VECOM; PGS-TS Đinh Thị Mai (Luật - Trường đại học Nguyễn Tất Thành) cùng đại diện Ban cố vấn chương trình đào tạo.

Ông Trần Thiên Ấn chia sẻ: "Sự hợp tác cùng IMRT là cơ hội để kết nối kiến thức chuyên môn, năng lực đào tạo và công nghệ, đưa những giá trị đó đến gần hơn với người dân trong việc chăm sóc sức khỏe chủ động".

Bồi dưỡng kiến thức, làm chủ AI, tự tin ứng dụng

Chương trình dành cho đối tác Droppii và những người quan tâm đến chăm sóc sức khỏe chủ động, mong muốn nâng cao kiến thức để chăm sóc bản thân, gia đình.

Ông Nguyễn Tấn Phong - Viện trưởng IMRT nhấn mạnh định hướng đào tạo

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, chương trình hướng đến giúp kiến thức trở nên dễ tiếp cận, dễ hiểu, có giá trị trong đời sống và vận dụng phù hợp vào công việc.

Người học được bồi dưỡng kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động, kỹ năng sử dụng AI Droppii trong phạm vi đào tạo và áp dụng vào tình huống thực tế. Đồng hành là đội ngũ cố vấn trong, ngoài nước từ IMRT, mang đến góc nhìn đa chiều, cập nhật và có tính ứng dụng.

Sau khi hoàn thành chương trình, người học được IMRT cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, có thể bổ sung vào hồ sơ học tập, bồi dưỡng chuyên môn. Chứng nhận ghi nhận quá trình học tập, tinh thần chủ động nâng cao kiến thức, không thay thế văn bằng, chứng chỉ chuyên môn y khoa hay chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

Với đối tác, chứng nhận còn thể hiện tinh thần chủ động phát triển năng lực tư vấn. Chương trình tạo nền tảng nâng cao chất lượng tư vấn, tính chuyên nghiệp và niềm tin của khách hàng.

Hai bên kỳ vọng góp phần chuẩn hóa năng lực tư vấn, nâng cao trách nhiệm phục vụ, hỗ trợ kinh doanh bền vững; đồng thời lan tỏa kiến thức để cộng đồng lựa chọn phù hợp và tìm đến hỗ trợ chuyên môn khi cần.