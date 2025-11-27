DTGROUP Khánh Hòa: Khát vọng đưa nông nghiệp biển Việt Nam ra thế giới

Doanh nghiệp tiên phong trong nông nghiệp biển

Năm 2025, DTGROUP tiếp tục ghi dấu ấn quan trọng khi được trao Giải thưởng Sao đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, một trong những giải thưởng uy tín nhất của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam dành cho các doanh nhân có đóng góp nổi bật cho cộng đồng và sự phát triển kinh tế đất nước. Đây không chỉ là sự ghi nhận thành tựu của doanh nghiệp mà còn là động lực mạnh mẽ để DTGROUP tiếp tục theo đuổi khát vọng đưa nông nghiệp biển Việt Nam ra thế giới.

Ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc DTGROUP Khánh Hòa nhận Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 Ảnh: DTGROUP

DTGROUP Khánh Hòa sở hữu nhà máy sản xuất quy mô hơn 3 ha, với công suất hơn 3,5 triệu sản phẩm mỗi tháng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc. Các dòng sản phẩm từ rong biển và yến sào của DTGROUP được đánh giá cao nhờ quy trình sản xuất khép kín, ứng dụng công nghệ hiện đại và bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Không chỉ tập trung vào sản xuất, doanh nghiệp còn xây dựng mô hình phát triển bền vững khi hình thành mạng lưới hơn 80 hộ dân tham gia chuỗi cung ứng rong biển và tổ yến. Cách làm này vừa tạo công ăn việc làm, vừa giúp người dân địa phương có nguồn thu ổn định, thúc đẩy sinh kế ven biển theo hướng dài hạn và bền vững.

Thu hoạch rong nho ở vùng biển Ninh Hòa, Khánh Hòa

Hiện DTGROUP tạo việc làm cho hơn 220 lao động, phần lớn là người địa phương. Đây là minh chứng cho định hướng khai thác tiềm năng biển gắn với lợi ích cộng đồng mà doanh nghiệp luôn theo đuổi.

Dấu ấn người lãnh đạo trẻ

Đứng sau sự phát triển mạnh mẽ của DTGROUP là doanh nhân Nguyễn Quang Duy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Với tư duy đổi mới, khát vọng lớn và sự quyết liệt trong hành động, anh được đánh giá là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ đang góp phần định hình diện mạo mới cho kinh tế biển Việt Nam.

"Từ truyền thống biển đảo Khánh Hòa, chúng tôi tạo ra những sản phẩm chất lượng toàn cầu, mang niềm tự hào Việt Nam vươn xa thế giới", ông Nguyễn Quang Duy chia sẻ.

Dây chuyển sản xuất sản phẩm yến sào DTGROUP Khánh Hòa

DTGROUP đang từng bước xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp biển hiện đại, bền vững, từ nuôi trồng, chế biến, phân phối, đến phát triển thương hiệu quốc tế. Doanh nghiệp đặt mục tiêu không chỉ mở rộng quy mô sản xuất, mà còn đưa sản phẩm của mình trở thành niềm tự hào của nông nghiệp biển Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Song song đó, mỗi năm DTGROUP dành hàng tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội: hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, chăm lo học sinh nghèo, đồng hành cùng địa phương trong nhiều hoạt động thiện nguyện.