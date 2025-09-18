DTR giới thiệu hệ sinh thái phụ kiện thiết bị di động mới tại Việt Nam

Sự kiện không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ về tương lai, với sự gia nhập của hai thương hiệu phụ kiện lừng danh là UAG và PITAKA, bên cạnh việc củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu năm với ZAGG và mophie.

Nhà phân phối DTR vừa ghi dấu 10 năm có mặt tại Việt Nam

Ảnh: T.L



Trong suốt một thập kỷ qua, DTR đã xây dựng được một vị thế vững chắc trên thị trường, trở thành cầu nối đưa các thương hiệu phụ kiện quốc tế cao cấp đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Nền tảng cho sự thành công này chính là mối quan hệ hợp tác chiến lược, bền bỉ với ZAGG và mophie, hai thương hiệu con của tập đoàn ZAGG.

Là thương hiệu bảo vệ màn hình bán chạy số 1 tại Mỹ, ZAGG tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của mình với việc ứng dụng vật liệu Graphene vào các dòng sản phẩm bảo vệ dành cho iPhone 17. Graphene, một trong những vật liệu mạnh nhất hành tinh với độ bền gấp 200 lần thép, được tích hợp vào các dòng ốp lưng, mang lại khả năng chống va đập từ độ cao lên tới 5,5 m mà vẫn giữ được một thiết kế mỏng nhẹ.

Nhiều phụ kiện cho các thiết bị đeo cũng được giới thiệu tại sự kiện

Ảnh: T.L



Trong khi đó, mophie tiếp tục là chuẩn mực trong lĩnh vực năng lượng di động. Thương hiệu này, vốn được Apple tin tưởng và lựa chọn để bán tại các chuỗi Apple Store trên toàn cầu, đã cho ra mắt dòng sạc mophie Essentials mới. Dòng sản phẩm này ứng dụng công nghệ GaN (Gallium Nitride) tiên tiến, giúp các củ sạc có kích thước siêu nhỏ gọn nhưng vẫn mang lại hiệu suất sạc cao và giảm tỏa nhiệt.

Điểm nhấn lớn nhất của sự kiện lần này là việc DTR chính thức trở thành nhà phân phối chiến lược của hai thương hiệu phụ kiện cao cấp được mong đợi tại Việt Nam: UAG và PITAKA.

PITAKA nổi tiếng với những phụ kiện có thiết kế mỏng nhẹ

Ảnh: T.L



UAG (Urban Armor Gear), thương hiệu đến từ Mỹ, từ lâu được người dùng Việt Nam tin tưởng nhờ các sản phẩm ốp lưng có khả năng chống sốc đạt chuẩn quân đội (MIL-STD 810G) và một DNA thiết kế "tactical" đầy cá tính. Các sản phẩm của UAG luôn tiên phong trong việc ứng dụng các vật liệu cao cấp như sợi DuPont Kevl ar hay sợi Carbon , mang lại một sự an tâm tuyệt đối trong những điều kiện sử dụng khắc nghiệt nhất.