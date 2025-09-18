DTR giới thiệu hệ sinh thái phụ kiện thiết bị di động mới tại Việt Nam

Sự kiện không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ về tương lai, với sự gia nhập của hai thương hiệu phụ kiện lừng danh là UAG và PITAKA, bên cạnh việc củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu năm với ZAGG và mophie.
Trong suốt một thập kỷ qua, DTR đã xây dựng được một vị thế vững chắc trên thị trường, trở thành cầu nối đưa các thương hiệu phụ kiện quốc tế cao cấp đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Nền tảng cho sự thành công này chính là mối quan hệ hợp tác chiến lược, bền bỉ với ZAGG và mophie, hai thương hiệu con của tập đoàn ZAGG.
Là thương hiệu bảo vệ màn hình bán chạy số 1 tại Mỹ, ZAGG tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của mình với việc ứng dụng vật liệu Graphene vào các dòng sản phẩm bảo vệ dành cho iPhone 17. Graphene, một trong những vật liệu mạnh nhất hành tinh với độ bền gấp 200 lần thép, được tích hợp vào các dòng ốp lưng, mang lại khả năng chống va đập từ độ cao lên tới 5,5 m mà vẫn giữ được một thiết kế mỏng nhẹ.
Trong khi đó, mophie tiếp tục là chuẩn mực trong lĩnh vực năng lượng di động. Thương hiệu này, vốn được Apple tin tưởng và lựa chọn để bán tại các chuỗi Apple Store trên toàn cầu, đã cho ra mắt dòng sạc mophie Essentials mới. Dòng sản phẩm này ứng dụng công nghệ GaN (Gallium Nitride) tiên tiến, giúp các củ sạc có kích thước siêu nhỏ gọn nhưng vẫn mang lại hiệu suất sạc cao và giảm tỏa nhiệt.
Điểm nhấn lớn nhất của sự kiện lần này là việc DTR chính thức trở thành nhà phân phối chiến lược của hai thương hiệu phụ kiện cao cấp được mong đợi tại Việt Nam: UAG và PITAKA.
UAG (Urban Armor Gear), thương hiệu đến từ Mỹ, từ lâu được người dùng Việt Nam tin tưởng nhờ các sản phẩm ốp lưng có khả năng chống sốc đạt chuẩn quân đội (MIL-STD 810G) và một DNA thiết kế "tactical" đầy cá tính. Các sản phẩm của UAG luôn tiên phong trong việc ứng dụng các vật liệu cao cấp như sợi DuPont Kevlar hay sợi Carbon, mang lại một sự an tâm tuyệt đối trong những điều kiện sử dụng khắc nghiệt nhất.
Trong khi đó, PITAKA là thương hiệu tiên phong trong việc ứng dụng vật liệu sợi Aramid, nổi bật với triết lý thiết kế tối giản, sang trọng và khác biệt. Sợi Aramid, vật liệu thường được sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ và đồ bảo hộ chống đạn, mỏng hơn cả tóc người nhưng lại có thể được dệt thành một vật liệu bền hơn cả thép.
