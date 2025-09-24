Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Dự án Bữa ăn học đường: Ươm mầm thế hệ trẻ qua những sáng kiến ‘xanh’

Thanh My
Thanh My
24/09/2025 10:00 GMT+7

Dự án Bữa ăn học đường do Ajinomoto Việt Nam khởi xướng không chỉ xây dựng bữa trưa cân bằng dinh dưỡng mà còn gieo mầm thói quen ăn uống lành mạnh, đặc biệt là nỗ lực gần đây của Dự án trong việc khuyến khích thói quen ăn rau cho học sinh, nhằm kiến tạo một thế hệ tương lai khỏe mạnh và văn minh.

Dự án Bữa ăn học đường: Ươm mầm thế hệ trẻ qua những sáng kiến ‘xanh’ - Ảnh 1.

1. Khởi nguồn và mục tiêu của Dự án Bữa ăn học đường

Ajinomoto Việt Nam chính thức triển khai Dự án ‘Bữa ăn học đường’ từ năm 2017, với sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế. Dự án ra đời với mục tiêu cao cả là mang thực đơn và kiến thức dinh dưỡng đến hàng triệu học sinh tiểu học trên cả nước, góp phần cải thiện thể chất và trí tuệ cho các em. Đến nay, hơn 4.400 trường học với 1,5 triệu học sinh trên cả nước đang được hưởng lợi từ Dự án mỗi năm. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp bữa trưa đủ chất, Dự án còn từng bước lan tỏa thói quen ăn nhiều rau xanh, đặc biệt qua mô hình ‘quầy buffet rau’, gieo nền tảng dinh dưỡng lành mạnh cho thế hệ tương lai.

2. Các nội dung chính cốt lõi của Dự án

Trước năm 2023, Dự án Bữa ăn học đường chủ yếu triển khai tại các trường tiểu học có bếp ăn bán trú ngay tại trường, thông qua ba nội dung cốt lõi:

Thứ nhất, Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng: Cung cấp ngân hàng hơn 360 món ăn phong phú, được xây dựng dựa trên khẩu vị đặc trưng của ba miền, tận dụng nguyên liệu địa phương và tuân thủ tiêu chuẩn dinh dưỡng khuyến nghị của Bộ Y tế. Điều này giúp nhà trường dễ dàng áp dụng, mang đến bữa ăn ngon miệng và cân bằng dinh dưỡng.

Dự án Bữa ăn học đường: Ươm mầm thế hệ trẻ qua những sáng kiến ‘xanh’ - Ảnh 2.

Hình ảnh thực đơn cân bằng dinh dưỡng được xây dựng theo Phần mềm của Dự án Bữa ăn học đường

Thứ hai, Chương trình giáo dục dinh dưỡng ‘Ba phút thay đổi nhận thức’: Chương trình này giúp học sinh nhận biết giá trị dinh dưỡng và lợi ích của thực phẩm đối với sức khỏe, từ đó hình thành sự yêu thích đối với thực phẩm, đặc biệt là rau củ quả, và xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh. Các video giáo dục còn lồng ghép từ vựng tiếng Anh, giúp các em dễ dàng tiếp thu.

Thứ 3, Bếp ăn mẫu bán trú: Là mô hình bếp ăn một chiều theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt từ khâu nhập nguyên liệu đến khi hoàn tất món ăn, đồng thời giúp tối ưu hóa công việc và tiết kiệm thời gian, nhân công cho nhà trường.

3. Mở rộng Phạm vi Dự án đến cả những trường chưa có bếp ăn bán trú

Nhận thấy hiệu quả thiết thực của Dự án, từ cuối năm 2023, Ajinomoto Việt Nam đã mở rộng phạm vi Dự án sang cả các trường không có bếp ăn bán trú hoặc sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo các địa phương, các trường tiểu học và đơn vị cung cấp suất ăn đã giúp Dự án lan tỏa mạnh mẽ.

Dự án Bữa ăn học đường: Ươm mầm thế hệ trẻ qua những sáng kiến ‘xanh’ - Ảnh 3.

Đơn vị cung cấp suất ăn chuẩn bị bữa trưa cho học sinh theo thực đơn từ Dự án

4. Sáng kiến trong Thúc đẩy trẻ ăn rau xanh với ‘Quầy Buffet Rau’

Một trong những điểm nhấn ý nghĩa của Dự án Bữa ăn học đường là nỗ lực không ngừng trong việc khuyến khích học sinh ăn nhiều rau xanh.

Phát triển thực đơn rau: Bên cạnh các thực đơn cân bằng dinh dưỡng tổng thể, Ajinomoto Việt Nam đã nghiên cứu và phát triển thêm các thực đơn rau đặc biệt, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị. Công ty không chỉ hướng dẫn nhà trường chế biến các món rau ngon miệng mà còn chia sẻ thực đơn này đến các bậc phụ huynh để áp dụng tại gia đình. Sáng kiến này đã ghi nhận tín hiệu tích cực như học sinh trở nên chủ động và hào hứng hơn hẳn với việc ăn rau mỗi ngày.

Dự án Bữa ăn học đường: Ươm mầm thế hệ trẻ qua những sáng kiến ‘xanh’ - Ảnh 4.

Các bé chủ động tích cực ăn rau ở quầy buffet rau tại trường

Mô hình ‘Quầy buffet rau’ độc đáo: Đây là sáng kiến mang tính đột phá, được triển khai tại các trường học, nơi học sinh được tự do lựa chọn các món rau yêu thích trong bữa trưa. Mô hình này không chỉ tạo ra sự thích thú và hứng khởi khi các em được chủ động chọn món, mà còn góp phần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh một cách tự nhiên. ‘Quầy buffet rau’ mang lại nhiều lợi ích kép: giúp học sinh ăn đa dạng thực phẩm hơn, tăng cường đáng kể lượng rau xanh trong khẩu phần ăn, đồng thời lồng ghép giáo dục dinh dưỡng hiệu quả. Hơn nữa, việc tự phục vụ và xếp hàng còn rèn luyện cho các em thói quen tốt, nâng cao ý thức và văn hóa ứng xử.

Nhân rộng mô hình: Với những kết quả sơ khởi khả quan từ mô hình thí điểm tại Đồng Tháp, ‘Quầy buffet rau’ đang từng bước được mở rộng sang nhiều tỉnh thành khác như Khánh Hòa, Cà Mau, Vĩnh Long.

5. Tầm nhìn dài hạn chung tay vì tương lai thế hệ trẻ

Dự án Bữa ăn học đường là một trong những sáng kiến tiêu biểu mà Ajinomoto Việt Nam đang triển khai, nhằm hiện thực hóa Mục đích tồn tại của Công ty: ‘Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng ‘Khoa học về Axit amin’ (‘AminoScience’)’. Với những mô hình như ‘Quầy buffet rau’, Ajinomoto Việt Nam đang thể hiện nỗ lực không ngừng cải tiến, đưa ra những sáng kiến mới để đóng góp cho sự phát triển dinh dưỡng cho người Việt.

