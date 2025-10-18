Dự án cảng cá 460 tỉ đồng ì ạch sau gần 2 năm khởi công

Sau gần 2 năm khởi công, dự án khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, ở xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư hơn 460 tỉ đồng vẫn ì ạch, nhiều hạng mục còn ngổn ngang do vướng mặt bằng.

Dự án do Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, được kỳ vọng trở thành một trong những công trình hạ tầng nghề cá lớn nhất miền Trung, đáp ứng nhu cầu neo đậu cho hàng ngàn tàu thuyền.

Công trình cảng cá Tịnh Hòa có quy mô xây dựng bến cảng cá dài 350 m, nạo vét luồng tàu và khu neo đậu khoảng 1 triệu m³, xây dựng kè bảo vệ bờ hơn 1,2 km cùng hệ thống neo đậu tàu cá công suất lớn và hạ tầng hậu cần nghề cá.

Những hình ảnh được ghi nhận tại dự án cảng cá Tịnh Hòa.

Khi hoàn thành, cảng cá Tịnh Hòa sẽ đạt tiêu chuẩn cảng cá loại 1, có khả năng tiếp nhận hơn 1.000 tàu cá công suất từ 800 CV trở lên của ngư dân Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận, đồng thời là điểm tránh trú bão an toàn cho hàng ngàn ngư dân miền Trung.

Tuy nhiên, ghi nhận tại công trường cho thấy nhiều hạng mục vẫn dang dở, khu vực bến cập tàu và kè bảo vệ còn ngổn ngang.

Theo Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, toàn dự án có gần 42 ha đất phải thu hồi, liên quan 253 thửa đất của 166 hộ dân và 3 tổ chức. Đến nay, mới giải phóng được khoảng một nửa, còn 21,5 ha chưa có mặt bằng sạch.

Phần lớn diện tích vướng mắc nằm ở khu vực các hồ nuôi tôm hình thành từ cuối thập niên 1980 - 1990, trong đó nhiều hồ đã bỏ hoang hoặc được sử dụng tự phát để nuôi cá lồng bè. Ngoài ra, nhiều hộ dân yêu cầu được bồi thường và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm ổn định sau khi thu hồi đất.

Tỉnh Quảng Ngãi đã lập 6 phương án bồi thường, trong đó 3 phương án đã phê duyệt nhưng người dân chưa đồng thuận, không nhận tiền bồi thường và gửi đơn khiếu nại, kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm. Ba phương án còn lại cũng đang gặp vướng mắc. Trong đó có 8,1 ha của 37 hộ chưa thống nhất do đề nghị thêm hỗ trợ chuyển đổi nghề; 2,7 ha của 15 hộ nằm ngoài bản đồ quy hoạch; gần 10 ha khác liên quan đất chưa có sổ đỏ hoặc do UBND xã quản lý.