Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Dự án cảng cá 460 tỉ đồng ì ạch sau gần 2 năm khởi công
Video Thời sự

Dự án cảng cá 460 tỉ đồng ì ạch sau gần 2 năm khởi công

Phạm Anh - Hải Phong
18/10/2025 19:06 GMT+7

Sau gần 2 năm khởi công, dự án khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, ở xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư hơn 460 tỉ đồng vẫn ì ạch, nhiều hạng mục còn ngổn ngang do vướng mặt bằng.

Sau gần 2 năm khởi công, dự án khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, ở xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư hơn 460 tỉ đồng vẫn ì ạch, nhiều hạng mục còn ngổn ngang do vướng mặt bằng.

Dự án do Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, được kỳ vọng trở thành một trong những công trình hạ tầng nghề cá lớn nhất miền Trung, đáp ứng nhu cầu neo đậu cho hàng ngàn tàu thuyền.

Công trình cảng cá Tịnh Hòa có quy mô xây dựng bến cảng cá dài 350 m, nạo vét luồng tàu và khu neo đậu khoảng 1 triệu m³, xây dựng kè bảo vệ bờ hơn 1,2 km cùng hệ thống neo đậu tàu cá công suất lớn và hạ tầng hậu cần nghề cá.

- Ảnh 1.

Những hình ảnh được ghi nhận tại dự án cảng cá Tịnh Hòa.

Khi hoàn thành, cảng cá Tịnh Hòa sẽ đạt tiêu chuẩn cảng cá loại 1, có khả năng tiếp nhận hơn 1.000 tàu cá công suất từ 800 CV trở lên của ngư dân Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận, đồng thời là điểm tránh trú bão an toàn cho hàng ngàn ngư dân miền Trung.

Tuy nhiên, ghi nhận tại công trường cho thấy nhiều hạng mục vẫn dang dở, khu vực bến cập tàu và kè bảo vệ còn ngổn ngang.

Theo Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, toàn dự án có gần 42 ha đất phải thu hồi, liên quan 253 thửa đất của 166 hộ dân và 3 tổ chức. Đến nay, mới giải phóng được khoảng một nửa, còn 21,5 ha chưa có mặt bằng sạch.

Phần lớn diện tích vướng mắc nằm ở khu vực các hồ nuôi tôm hình thành từ cuối thập niên 1980 - 1990, trong đó nhiều hồ đã bỏ hoang hoặc được sử dụng tự phát để nuôi cá lồng bè. Ngoài ra, nhiều hộ dân yêu cầu được bồi thường và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm ổn định sau khi thu hồi đất.

Tỉnh Quảng Ngãi đã lập 6 phương án bồi thường, trong đó 3 phương án đã phê duyệt nhưng người dân chưa đồng thuận, không nhận tiền bồi thường và gửi đơn khiếu nại, kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm. Ba phương án còn lại cũng đang gặp vướng mắc. Trong đó có 8,1 ha của 37 hộ chưa thống nhất do đề nghị thêm hỗ trợ chuyển đổi nghề; 2,7 ha của 15 hộ nằm ngoài bản đồ quy hoạch; gần 10 ha khác liên quan đất chưa có sổ đỏ hoặc do UBND xã quản lý.

Tin liên quan

Bỏ qua ngại ngùng, người cao tuổi TP.HCM đi học bơi miễn phí

Bỏ qua ngại ngùng, người cao tuổi TP.HCM đi học bơi miễn phí

Không chỉ dành cho người trẻ, lớp học bơi miễn phí tại Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM (cơ sở Yết Kiêu) đang trở thành điểm hẹn của nhiều người cao tuổi, nơi họ rèn luyện sức khỏe, vượt qua nỗi sợ và tìm thấy niềm vui mỗi ngày.

Ngập ở TP.HCM - Kỳ 2: Những dự án chống ngập nghìn tỉ và câu hỏi bỏ ngỏ

Khám phá thêm chủ đề

cảng cá Tịnh Hòa tránh bão
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận