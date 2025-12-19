Dự án công viên, quảng trường hồ Hoàn Kiếm: 34/43 hộ dân đồng thuận nhận bồi thường

Ngày 19.12, UBND P.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, địa phương đang khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với Dự án Đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Khu vực dự án quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm hiện có 47 chủ sử dụng đất, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân ẢNH: QUANG PHONG

Đa số các hộ dân đồng thuận phương án bồi thường

Theo P.Hoàn Kiếm, Dự án "Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng" phục vụ xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4711/QĐ-UBND. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.841 tỉ đồng, thực hiện GPMB đối với 17 tổ chức và 43 hộ dân, tạo quỹ đất sạch với diện tích hơn 21.100 m².

Khu đất thực hiện dự án có vị trí đặc biệt quan trọng, phía tây giáp hồ Hoàn Kiếm, phía bắc giáp khu dân cư, phía đông giáp phố Lý Thái Tổ và phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.

Sau khi hoàn thành GPMB, khu vực này sẽ được đầu tư xây dựng theo định hướng TOD phía đông hồ Hoàn Kiếm, góp phần hình thành không gian xanh, cảnh quan đô thị hiện đại, văn minh.

Đến nay, công tác vận động, tuyên truyền và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, đã có 15/17 tổ chức và 34/43 hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường.

Hiện, UBND P.Hoàn Kiếm đã tiếp nhận mặt bằng của 7 tổ chức tại các địa chỉ 22 Lý Thái Tổ, 61 và 63 Đinh Tiên Hoàng, gồm: Văn phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Hội Từ thiện Tấm lòng vàng, Hội Người mù Hà Nội, Trung tâm Hội nghị HCC - Văn phòng UBND TP.Hà Nội, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội, Công ty TNHH MTV Nghe nhìn Hà Nội. Các hạng mục hiện đang được tổ chức phá dỡ theo quy định.

Dự kiến trong tháng 12, P.Hoàn Kiếm sẽ phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với toàn bộ 17 tổ chức và 43 hộ dân, phấn đấu hoàn thành công tác GPMB trong tháng 3.2026.

Người dân vận chuyển đồ đạc, bàn giao mặt bằng cho UBND P.Hoàn Kiếm ẢNH: QUANG PHONG

Đang phá dỡ nhiều công trình phục vụ dự án

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm do UBND P.Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công. Giai đoạn 2 xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro số 2, Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Theo UBND P.Hoàn Kiếm, với tầm quan trọng và yêu cầu tiến độ của dự án, cũng như để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, UBND TP.Hà Nội đã thống nhất một số chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đặc thù cho dự án.

Ngoài việc ưu tiên xác định vị trí đất khi đền bù, P.Hoàn Kiếm bố trí tái định cư bằng đất ở tại xã Đông Anh và P.Việt Hưng đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được bồi thường về đất. Đồng thời, UBND thành phố đã bố trí quỹ nhà tái định cư tại P.Việt Hưng, giúp các hộ dân có thêm lựa chọn về tái định cư bằng căn hộ.

Từ tháng 10 đến 11.12, sau khi kiểm tra các quỹ đất và quỹ nhà tái định cư, Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng P.Hoàn Kiếm (thuộc UBND P.Hoàn Kiếm) đã chi trả 2 đợt tiền bồi thường, hỗ trợ cho 25 hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án.

Hồi đầu tháng 12, máy móc, công nhân được điều động để triển khai phá dỡ các công trình nằm trong phạm vi mặt bằng bị thu hồi để phục vụ dự án này.