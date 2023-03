Dự án của NSH Petro ở Tiền Giang sắp đi vào hoạt động.

Công ty CP Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro có trụ sở chính đặt ở thị trấn Mái Dầm, H.Châu Thành, Hậu Giang; http://nshpetro.vn) là chủ đầu tư dự án "Tổng kho dầu khí Soài Rạp - NamSongHau Petro" tại H.Gò Công Đông, Tiền Giang.

Đoàn kiểm tra hệ thống kho chứa Ảnh: Trần Đại

Ông Mai Văn Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị NSH Petro cho biết dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp triển khai trên diện tích 377.350 m², tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng. Dự án này có nhiều hạng mục công trình chính như: Tổng kho xăng dầu công suất lưu chứa 520.000 m³; nhà máy chế biến condensate công suất 500.000 tấn/năm; bến cảng cứng (1 cầu dẫn dài 514m, 1 cầu cảng dài 240m cho tàu trọng tải 50.000 DWT và 3.000 DWT; 1 cầu cảng dài 94,5m tiếp nhận sà lan trọng tải 1.500 DWT); bến phao neo tàu đủ sức tiếp nhận tàu trọng tải 50.000 DWT… Công trình bến phao neo tàu 50.000 DWT trên sông Soài Rạp thuộc Dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp đã được nghiệm thu. Đến nay, bến phao neo tàu đạt tiêu chuẩn quốc tế đủ khả năng tiếp nhận tàu 50.000 DWT cũng đã hoàn thành. Bến phao này khi đi vào vận hành sẽ kết nối hệ thống kho công suất lớn có sẵn trên bờ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập xăng dầu của NSH Petro…

Khu vực cầu cảng Ảnh: Trần Đại

Theo ông Phan Văn Quang, Phó tổng giám đốc NSH Petro, sáng ngày 31.3 đoàn kiểm tra gồm đại diện Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Long An, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Mỹ Tho đã tiến hành kiểm tra Tổng kho xăng dầu Soài Rạp. Biên bản do đoàn kiểm tra xác lập ghi rõ số lượng bồn bể chứa nhiên liệu gồm 2 bồn B-01, B-04 trong đó bồn B-01 sức chứa 21.400 m³, bồn B-04 sức chứa 12.000 m³. 2 bồn chứa này nằm chung trong khu vực với các bồn B-02 và B-03 (bồn ngoại quan). Quan sát thực tế tại vị trí cầu cảng thủy quốc tế, cầu cảng thủy nội địa, phòng điều khiển, khu vực bồn chứa thì các bồn chứa độc lập được kết nối bằng những tuyến ống công nghệ đảm bảo việc nhập khẩu, xuất khẩu, luân chuyển hàng hóa độc lập. Khi có hoạt động nhập khẩu hoặc xuất khẩu, công ty thông báo với đơn vị hải quan quản lý thực hiện giám sát. Công ty đóng các van không sử dụng, chỉ mở van nhập hoặc van xuất tương ứng. Cơ quan hải quan và đơn vị giám định độc lập (bên thứ 3) thực hiện niêm phong các van không sử dụng. Cho đến khi thông quan xong (hoàn thành các thủ tục, nghĩa vụ thuế, nếu có) cơ quan hải quan và đơn vị giám định mới mở các niêm phong này... Công ty đang sử dụng phần mềm quản lý hàng hóa xuất - nhập - tồn do Chi nhánh miền Nam - Công ty CP Tin học viễn thông Petrolimex cung cấp. Công ty cũng trang bị những thiết bị đo bồn bể tự động hóa và lắp đặt 24 camera quan sát toàn bộ khu vực. "Qua kiểm tra thực tế, đối chiếu với quy định hiện hành, đoàn kiểm tra nhận thấy Tổng kho xăng dầu Soài Rạp đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1.7.2016 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15.6.2020 của Chính phủ. Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty sử dụng và duy trì hoạt động Tổng kho xăng dầu Soài Rạp đúng các điều kiện theo quy định. Công tác khảo sát Tổng kho xăng dầu Soài Rạp... được các bên phối hợp thực hiện đúng quy định, không gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp", biên bản nêu rõ.

Đoàn kiểm tra thực tế bến cảng Ảnh: Trần Đại