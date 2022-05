Dự án dân cư vượt lũ ưu tiên... cán bộ, lãnh đạo

Ưu tiên cán bộ, người thân

Thanh tra tỉnh Hậu Giang vừa công bố kết luận thanh tra đối với dự án Cụm dân cư vượt lũ TT.Cây Dương (H.Phụng Hiệp) với hàng loạt sai phạm; trong đó nhiều sai phạm liên quan đến cán bộ huyện và nguyên lãnh đạo H.Phụng Hiệp.

Trước đó, dự án Cụm dân cư vượt lũ TT.Cây Dương được UBND tỉnh Hậu Giang cho chủ trương đầu tư vào năm 2008 với quy mô 5 ha, số hộ dự kiến là 250 hộ, xây dựng tại ấp Mỹ Lợi, TT.Cây Dương. UBND H.Phụng Hiệp được giao thực hiện đầu tư xây dựng công trình san lấp mặt bằng, hệ thống đường giao thông và hệ thống thoát nước với tổng kinh phí hơn 16 tỉ đồng.

Đến thời điểm thanh tra dự án vào tháng 1.2022, UBND H.Phụng Hiệp đã giao đất cho 250 hộ dân được phê duyệt danh sách mua nền nhà ở trả chậm trong dự án. Tuy nhiên, đoàn thanh tra xác định việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn nhiều sai sót, chưa đúng quy định.

Cụ thể, có trường hợp dù không nằm trong quyết định quy hoạch đất để thực hiện dự án, nhưng vẫn được thu hồi đất để hưởng các chính sách liên quan. Như trường hợp hộ bà Huỳnh Thị Lụa (em ruột ông Huỳnh Văn On, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND H.Phụng Hiệp) có đất nằm ngoài quy hoạch của dự án, nhưng vẫn được thu hồi sai quy định để hưởng bồi thường, hỗ trợ giải quyết tái định cư.

Bên cạnh đó là trường hợp của ông Bạch Thái Triều. Ông Triều là anh ruột của ông Bạch Việt Mến - Chánh thanh tra H.Phụng Hiệp, nguyên Chủ tịch UBND TT.Cây Dương. Ông Triều được bình xét mua 1 nền trả chậm trong khu dân cư vượt lũ, nhưng sau đó cùng thửa đất bị thu hồi, ông Triều tiếp tục được giải quyết một nền tái định cư tập trung từ một dự án khác. Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã kết luận việc bình xét cho hộ ông Triều mua nền trong khu dân cư vượt lũ là đúng quy định, nhưng cùng thửa đất lại nhận bồi thường, hỗ trợ 2 lần là sai quy định.





Ngoài ra, hộ ông Huỳnh Văn On, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND H.Phụng Hiệp, cũng được giải quyết bồi thường hỗ trợ tái định cư phân tán chưa đúng quy định. Ông On được bình xét mua 1 nền nhà trả chậm trong cụm tuyến dân cư vượt lũ sai đối tượng; đồng thời còn được nhận cả tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề, dù lúc đó ông đang là công chức, lãnh đạo huyện.

Đặc biệt, trong việc bình xét đối tượng để mua nền nhà tái định cư, Thanh tra tỉnh Hậu Giang phát hiện có 51/250 hộ dân được bình xét ưu tiên mua nền trả chậm sai đối tượng. Đáng nói, trong 51 trường hợp sai đối tượng này có tới 24 hộ là cán bộ, công chức, viên chức hoặc là người thân cán bộ.

Xem xét mức độ sai phạm nhiều cá nhân, tập thể

Từ các sai phạm được phát hiện qua thanh tra tại dự án Cụm dân cư vượt lũ TT.Cây Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Chủ tịch UBND H.Phụng Hiệp thu hồi nền nhà của hộ ông Huỳnh Văn On được xét mua trả chậm trong cụm dân cư này. Thu hồi nền tái định cư tập trung của hộ ông Bạch Thái Triều do giao không đúng đối tượng. Cùng với đó là rà soát 51 nền nhà trả chậm do bình xét sai đối tượng và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu lãnh đạo H.Phụng Hiệp xem xét tính chất, mức độ sai phạm để tổ chức kiểm điểm, xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan. Trong đó, xem xét trách nhiệm của ông Bạch Việt Mến, Chánh thanh tra H.Phụng Hiệp, nguyên Chủ tịch UBND TT.Cây Dương, thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái quy định của Nhà nước để trục lợi cho người thân trong việc tổ chức bình xét đối tượng ưu tiên mua nền trả chậm trong cụm dân cư vượt lũ. Ngoài ra, xem xét sai phạm của nhiều vị nguyên lãnh đạo H.Phụng Hiệp, lãnh đạo cấp xã, Ban bồi thường thiệt hại - giải phóng mặt bằng H.Phụng Hiệp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Về xử lý kinh tế, Chủ tịch UBND H.Phụng Hiệp phải có trách nhiệm thu hồi và nộp số tiền hơn 203 triệu đồng do hỗ trợ sai đối tượng. Ngoài ra, chỉ đạo bộ phận chuyên môn xác định giá bồi thường tại thời điểm thu hồi đất của hộ ông Huỳnh Văn On và thu hồi số tiền chênh lệch.