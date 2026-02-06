Dự án đưa Nokia N8 hồi sinh một cách ngoạn mục

Theo Android Authority, khởi đầu cho sự trở lại này chính là chiếc Nokia N8 đã được ra mắt năm 2010. Sản phẩm của Nokia từng tạo sự chú ý với phần cứng ấn tượng, bao gồm màn hình cảm ứng nguyên khối và camera Carl Zeiss 12 MP với đèn flash Xenon vượt trội hơn nhiều điện thoại chụp ảnh hiện đại.

Nokia N8 từng gây chú ý với phần cứng mạnh mẽ, nhưng Symbian đã làm hạn chế sức hút của sản phẩm ẢNH: SLASHGEAR

Hạn chế của Nokia N8 chính là chạy hệ điều hành Symbian, vốn được thiết kế cho các nút bấm và bàn phím, không phù hợp với thao tác cảm ứng. Khi iPhone và Android chiếm lĩnh thị trường, Nokia đã giới thiệu Symbian Belle, một giao diện người dùng mới. Đáng tiếc, khi phiên bản này ra mắt, các máy chủ cập nhật đã ngừng hoạt động khiến N8 trở nên chậm chạp và lỗi thời.

Nokia N8 được 'tân trang' nhờ cộng đồng phát triển

Hơn 15 năm sau, cộng đồng phát triển đã vào cuộc với một bản ROM mới giúp khắc phục những vấn đề của chiếc điện thoại gốc. Bản ROM này dựa trên Nokia Belle, phiên bản Symbian chính thức cuối cùng. Các nhà phát triển cũng đã bổ sung một cửa hàng ứng dụng hoạt động tốt, biến N8 từ một món đồ sưu tầm thành một chiếc điện thoại có thể sử dụng hằng ngày.

Video hướng dẫn lắp ráp Nokia N8 và cài đặt ROM mới cho thấy kết quả ấn tượng: giao diện hoạt động mượt mà và camera nổi tiếng đã sẵn sàng để sử dụng. Bên cạnh đó, chứng chỉ ký HTTPS được cập nhật giúp duyệt web trên thiết bị cũ trở nên khả thi hơn. Đặc biệt, bản cập nhật này loại bỏ các quy tắc ký nghiêm ngặt của Symbian, cho phép người dùng cài đặt ứng dụng dễ dàng hơn.

Dẫu vậy, người dùng được khuyến cáo cần chuẩn bị phương án dự phòng, vì các dự án gần đây như Janus Cycle cho thấy trình điều khiển Windows 10 có thể gây xung đột với các công cụ flash cũ của Nokia, dẫn đến lỗi màn hình xanh (BSOD) và khiến điện thoại tạm thời không thể sử dụng. Sự kiên nhẫn và kỹ năng khôi phục là cần thiết để thành công.