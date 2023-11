Dự án Elysian đoạt 3 giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2023

Được phát triển bởi Gamuda Land, Elysian dành các giải thưởng: "Dự án Căn hộ thân thiện môi trường nhất" (Best Eco Friendly Condo Development), "Dự án Căn hộ cao cấp xuất sắc nhất TP.HCM" (Best High End Condo Development HCMC), và "Thiết kế kiến trúc cảnh quan Biophilic xuất sắc nhất" (Best Biophilic Landscape Design).

Elysian giành được 3 giải thưởng ở phân khúc căn hộ G.L

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Angus Liew, Chủ tịch HĐTV Gamuda Land VN, chia sẻ: "Elysian là bước khởi đầu của chương mới trong hành trình phát triển tại VN của chúng tôi, khi Gamuda Land mạnh mẽ mở rộng quy mô kinh doanh với mục tiêu cho ra mắt từ 10 - 15 dự án mới nữa trong vòng 5 năm tới. Dự án mới hơn nữa mà chúng tôi sắp sửa công bố tiếp tục là một khu phức hợp căn hộ cao cấp tại TP.HCM, mang tên Eaton Park nằm ở vị trí đắc địa mặt tiền đường Mai Chí Thọ với tiềm năng tăng trưởng cực cao".

Tọa lạc tại vị trí đắc địa liền kề Khu Công nghệ cao TP.HCM, Elysian là khu phức hợp căn hộ cao cấp ứng dụng phương thức thiết kế kiến trúc Biophilic thân thiện với môi trường, cùng hệ thống hơn 40 tiện ích nội khu đáp ứng toàn diện nhu cầu sinh hoạt thường nhật của cư dân thuộc nhiều thế hệ khác nhau.

Trên tổng diện tích đất 3 ha, Elysian được quy hoạch tổng cộng 1.406 sản phẩm cao cấp, bao gồm 1.398 căn hộ đa dạng từ 1 đến 3 phòng ngủ, penthouse; và 8 căn shophouse. Đây là dự án bất động sản nhà ở duy nhất được Hội đồng Công trình xanh VN (VGBC) cấp chứng chỉ công trình xanh LOTUS uy tín ở khu Đông TP.HCM hiện tại.

Phối cảnh dự án Elysian G.L

Đường Lò Lu nơi dự án toạ lạc là tuyến đường xuyên tâm kết nối các tuyến hạ tầng giao thông liên vùng trọng điểm như Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A hiện hữu, đường Vành đai 3, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang xây dựng. Các tuyến giao thông huyết mạch này rút ngắn quá trình di chuyển và thúc đẩy giao thương thông suốt từ cửa ngõ phía Đông tới trung tâm thành phố cũng như các vùng lân cận.