Dự án 'Giấc Mơ Lọ Lem' được vinh danh tại Global CSR & ESG Summit & Awards 2026

Đây là giải thưởng uy tín hàng đầu tại châu Á, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG).

Dự án "Giấc Mơ Lọ Lem" được PNJ xây dựng như một sáng kiến CSR chú trọng nuôi dưỡng sự tự tin, khuyến khích nhận thức về giá trị bản thân và "trao quyền" cho trẻ em gái yếu thế ngay từ giai đoạn hình thành ước mơ. Thay vì chỉ tập trung trao tặng vật chất, dự án lựa chọn một hướng đi khác biệt: Xây dựng mô hình giáo dục kỹ năng kết hợp trải nghiệm cộng đồng, nơi các em không chỉ được học, mà còn được tin tưởng, được bước lên sân khấu và được nhìn thấy phiên bản tự tin hơn của chính mình.

Trong năm 2025, dự án triển khai chuỗi 6 ngày hội trên toàn quốc dành cho 600 "nàng Lọ Lem" là những trẻ em gái yếu thế ở địa phương, hơn 15.000 lượt người tham dự sự kiện, hơn 20.000.000 lượt view và reaction trên các kênh truyền thông.

Bên cạnh đó, "Giấc Mơ Lọ Lem" lan tỏa nhờ thông điệp nhân văn và sự chung tay đầy trách nhiệm từ các đơn vị, thương hiệu, cộng đồng. Dự án đón nhận sự đồng hành của 25 đối tác, trong đó có 8 đối tác cơ quan nhà nước, 1 đối tác xã hội, 4 đối tác doanh nghiệp và 12 đối tác tài trợ địa phương. Không chỉ dừng lại ở những con số, "Giấc Mơ Lọ Lem" đã phần nào gieo vào trái tim các em hạt mầm tin yêu vào bản thân và mạnh dạn theo đuổi ước mơ thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa, và sẽ tiếp tục được nối dài bằng những ngày hội nhỏ tiếp theo tại các chi nhánh của PNJ trên toàn quốc trong năm 2026.

Hơn nữa, dự án góp phần trực tiếp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững mà Việt Nam cam kết, đặc biệt là SDG 4 - Giáo dục chất lượng và SDG 5 - Bình đẳng giới. Giải thưởng này tiếp nối thành công của PNJ tại WeChoice Awards 2025, khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong việc gắn kết phát triển kinh doanh với trách nhiệm xã hội, đi cùng với định hướng CSR dài hạn theo triết lý "Sống Đẹp".

Với tuyên ngôn "PNJ hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững", PNJ không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế mà còn kiên định vào việc xây dựng một xã hội công bằng, nơi mọi cá nhân đều có cơ hội phát triển.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, PNJ xác định CSR và ESG là những trụ cột quan trọng trong hành trình phát triển bền vững. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục mở rộng các chương trình cộng đồng có chiều sâu, tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo ra những tác động tích cực lâu dài cho xã hội. Thông qua những nỗ lực này, PNJ không chỉ khẳng định vị thế của một thương hiệu bán lẻ Lifestyle hàng đầu Việt Nam, mà còn tiên phong lan tỏa các giá trị bền vững tại Việt Nam và trên trường quốc tế.

Đối với PNJ, CSR không dừng lại ở các hoạt động thiện nguyện đơn lẻ, mà được triển khai theo hướng tiếp cận sâu, tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi của đối tượng thụ hưởng, nhằm tạo ra giá trị thiết thực và bền vững. Tính đến nay, PNJ đã có nhiều hoạt động CSR ghi dấu ấn trong lòng công chúng như: chương trình "Nối vòng tay ấm", "Siêu thị Mini 0 đồng", "Gia đình trẻ Hạnh phúc"...