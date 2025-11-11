Dự án hàng hiệu phía tây Thủ đô của Sunshine Group chuẩn bị bàn giao

Các căn nhà phố châu Âu được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài với hệ vật liệu cao cấp, bền vững được tuyển chọn khắt khe, kết hợp kỹ nghệ hoàn thiện tinh xảo từ đội ngũ nghệ nhân hàng đầu, tạo nên diện mạo chuẩn mực của một khu đô thị hàng hiệu

Tăng tốc thi công đồng loạt 4 phân khu cùng các tiện ích trọng điểm, diện mạo đô thị hiện đại đang dần hình thành

Với tổng diện tích quy hoạch trên 70 ha, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences hiện đang triển khai thi công đồng bộ cả bốn phân khu Victory, Harmony, Legacy và Century, cung cấp cho thị trường gần 2.500 căn nhà phố cao cấp, được thiết kế từ 4 - 5 tầng, diện tích đất linh hoạt từ 50 - 168 m2/lô, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng.

Tính đến đầu tháng 11.2025, nhiều dãy nhà phố tại dự án đã hoàn thiện phần kết cấu, đồng thời chuyển sang các công đoạn hoàn thiện mặt ngoài như xây trát tường, đắp phào chỉ, lắp đặt hệ thống cửa và lan can nghệ thuật, những chi tiết đặc trưng tôn vinh phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển.

Các sản phẩm tại Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang bước vào những khâu hoàn thiện cuối cùng, dự kiến bàn giao những căn nhà phố đầu tiên từ cuối năm nay

Bên cạnh các công trình kiến trúc và cảnh quan được chăm chút tỉ mỉ, hệ thống hạ tầng vỉa hè và lòng đường tại Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences cũng được đầu tư đồng bộ, sử dụng vật liệu lát đá tinh tuyển theo chuẩn mực đô thị châu Âu, đảm bảo độ bền, tính thẩm mỹ và khả năng chịu lực vượt trội.

Với 4 phân khu đang được triển khai đồng bộ, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences sẽ cung cấp cho thị trường gần 2.500 sản phẩm cao cấp

Với tinh thần thi công khẩn trương, hệ thống đèn chiếu sáng, tiện ích và cảnh quan tại dự án đang dần hiện rõ, tạo nên diện mạo hoàn chỉnh cho khu đô thị. Những hạng mục cuối cùng của trục đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, cũng là tuyến đường "xuyên tâm" của dự án đang được gấp rút hoàn thiện, góp phần tăng cường liên kết hạ tầng khu vực tây Thủ đô và nâng cao giá trị phát triển toàn khu.

Mọi hạng mục thi công đều được kiểm soát chặt chẽ bởi đội ngũ chuyên gia và đơn vị tư vấn giám sát, bảo đảm tiêu chuẩn bền vững, tinh tế và thẩm mỹ

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiện ích trọng điểm như Bệnh viện Sunshine Hospital, bệnh viện nghỉ dưỡng quốc tế đầu tiên tại phía tây Hà Nội, cùng hệ thống trường học quốc tế tại hai phân khu Victory và Harmony. Trường Sunshine School hiện thi công đến tầng 1, dần hình thành tổ hợp giáo dục hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển toàn diện cho cư dân.

Khu công viên trung tâm rộng 1,6 ha đang dần thành hình với các hạng mục lát đá, dựng chòi nghỉ, phủ thảm cỏ và trồng cây xanh đồng bộ

Khu đô thị thấp tầng hàng hiệu tiên phong ứng dụng AI trong quản lý vận hành và hỗ trợ kinh doanh thương mại

Tọa lạc tại vị trí đắc địa phía tây Thủ đô, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences có trục xuyên tâm là đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kết nối trực tiếp với 4 trục đường huyết mạch: Đại lộ Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Vành đai 4 và Vành đai 3.5; đồng thời liền kề hai đại công viên rộng gần 200 ha và chỉ mất khoảng 15 phút để di chuyển tới Hồ Tây.

Đặc biệt khi cầu Thượng Cát hoàn thành năm 2027, mạng lưới kết nối sẽ mở rộng trực tiếp tới Đông Anh và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Bắc, càng gia tăng mạnh mẽ giá trị liên vùng.

Tâm điểm của dự án là bộ sưu tập nhà phố hàng hiệu mang phong cách châu Âu tinh xảo, thiết kế tối ưu cho cả nhu cầu an cư lẫn khai thác kinh doanh. Cùng với hệ tiện ích chất lượng cao như bệnh viện nghỉ dưỡng và trường học quốc tế.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences còn tiên phong ứng dụng AI trong vận hành, hỗ trợ hoạt động thương mại và tích hợp công nghệ 3D Mapping - Hologram trong giải trí, tạo nên trải nghiệm sống hiện đại hiếm thấy tại phía tây Thủ đô.

Với chính sách hỗ trợ tối ưu, khách hàng chỉ cần từ 4,5 tỉ đồng đã có thể sở hữu một căn nhà phố hoàn thiện theo tiêu chuẩn hàng hiệu với diện tích đất 75 m², không gian sử dụng lên tới hơn 318 m² cùng sở hữu lâu dài



Dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences vừa được công bố vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế của WorldHotels, thương hiệu cao cấp thuộc Tập đoàn BWH Hotels. Đây là khu đô thị thấp tầng hàng hiệu đầu tiên tại khu tây Thăng Long được quản lý bởi thương hiệu danh giá này, vốn chỉ xuất hiện tại những khách sạn và khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới.

Không chỉ là nơi an cư lý tưởng giữa trung tâm khu tây đang phát triển mạnh mẽ, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences còn là tài sản giá trị, hội tụ vị trí đắc địa, tiêu chuẩn quốc tế và tiềm năng gia tăng bền vững theo thời gian.