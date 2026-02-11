Dự án Harmonie của Phú Mỹ Hưng nhận phản hồi tích cực từ thị trường

Đây cũng là dự án đầu tiên được Phú Mỹ Hưng khởi động mở bán trong giai đoạn thị trường bất động sản đang bước vào quá trình sàng lọc mạnh, khi cả người mua lẫn chủ đầu tư đều ưu tiên các sản phẩm có tính minh bạch cao.

Harmonie là dự án căn hộ đầu tiên được Phú Mỹ Hưng triển khai tại phía Bắc TP.HCM

Booking online - bước khởi đầu của đợt mở bán có kiểm soát

Ngay sau khi công bố thông tin ra thị trường, Phú Mỹ Hưng Harmonie - dự án đầu tiên của chủ đầu tư tại khu vực Đông Bắc TP.HCM (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trước đây) - ghi nhận sự quan tâm đáng kể nhờ cách tiếp cận bán hàng được chuẩn hóa ngay từ khâu đầu tiên: booking online.

Thay vì ghi nhận nhu cầu thủ công hoặc phân tán, chủ đầu tư triển khai hình thức đặt chỗ trực tuyến, gắn với khoản "tiền thành ý", nhằm xác lập danh sách khách hàng có nhu cầu thực sự. Theo đại diện chủ đầu tư, hình thức booking online không chỉ tạo thuận lợi cho khách hàng về thời gian và thao tác, mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hỗ trợ quản lý dữ liệu khách hàng một cách khoa học.

Cách làm này cho phép chủ đầu tư kiểm soát số lượng người tham gia, chủ động công tác tổ chức, đồng thời tạo mặt bằng tiếp cận công bằng trong bối cảnh mức độ quan tâm của thị trường cao hơn nguồn cung theo từng giai đoạn.

Theo quy trình, chỉ những khách hàng hoàn tất booking online và chuyển tiền thành ý hợp lệ mới được mời tham dự sự kiện công bố và tham gia rút thăm ngẫu nhiên quyền chọn căn tại sự kiện mở bán dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 3.

Dù ra mắt vào giai đoạn cận tết, Harmonie vẫn nhận sự quan tâm lớn từ thị trường với lượng khách tăng nhanh đến tham quan mô hình và tìm hiểu sản phẩm

Quy trình rút thăm 3 bước, minh bạch từ đầu vào đến lựa chọn sản phẩm

Quy trình booking online kèm chuyển tiền thành ý được thiết kế gồm ba bước.

Ở bước đầu tiên, sau khi tìm hiểu thông tin dự án và đồng ý tham gia sự kiện mở bán, khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho chuyên viên tư vấn để cập nhật lên hệ thống booking trực tuyến.

Tiếp đó, khách hàng được hỗ trợ thực hiện booking online. Khi nhận được email hoặc tin nhắn xác nhận booking thành công, khách hàng tiến hành chuyển khoản tiền thành ý theo đúng nội dung hướng dẫn. Thời gian chuyển khoản được quy định trong vòng 30 phút kể từ khi nhận thông báo. Trường hợp quá thời hạn mà chưa hoàn tất giao dịch, hệ thống sẽ tự động hủy booking nhằm đảm bảo tính công bằng cho các khách hàng khác.

Sau khi hoàn tất chuyển khoản, khách hàng nhận email xác nhận tham dự sự kiện công bố dự án và thực hiện xác thực bằng mã OTP. Khi xác nhận thành công, hệ thống sẽ hiển thị phiếu tham dự với đầy đủ thông tin cá nhân và mã số rút thăm.

Trong trường hợp khách hàng chọn được sản phẩm phù hợp, tiền thành ý sẽ được chuyển đổi thành tiền đặt cọc theo quy định. Ngược lại, nếu chưa chọn được căn ưng ý, khách hàng có thể bảo lưu cho các đợt mở bán tiếp theo hoặc yêu cầu hoàn trả 100% số tiền đã chuyển.

Không gian xanh và mặt nước là 2 yếu tố chủ đạo được đưa vào cảnh quan

Sản phẩm giá "trong tầm tay" sau gần 10 năm

Sự quan tâm của thị trường đối với Harmonie không chỉ đến từ cách thức bán hàng, mà còn từ chiến lược sản phẩm. Khoảng gần 10 năm trở lại đây, Phú Mỹ Hưng hầu như không giới thiệu các dòng căn hộ có mức giá dễ tiếp cận, đặc biệt dành cho nhóm khách hàng trẻ.

Harmonie được định vị ở phân khúc cao cấp về quy hoạch, chất lượng vật liệu và thiết kế, nhưng mức giá hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu an cư hoặc đầu tư với nguồn lực tài chính hợp lý. Dự án được xem là bước đi hiếm hoi nhằm mở rộng tập khách hàng, trong bối cảnh nhu cầu ở thực tại các đô thị vệ tinh ngày càng gia tăng.

Chú trọng trải nghiệm khách hàng ở từng độ tuổi

Tọa lạc tại giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn và đại lộ Võ Văn Kiệt, thuộc phường Chánh Hiệp (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), Phú Mỹ Hưng Harmonie nằm trong lõi Đô thị Khoa học - Công nghệ Bắc TP.HCM theo định hướng quy hoạch. Dự án liền kề Phân khu Công nghệ số tập trung - một cấu phần hạt nhân của khu đô thị này - đồng thời kết nối thuận tiện đến các khu công nghiệp VSIP 1, VSIP 2 và nhiều khu công nghệ cao trong khu vực.

Một trong những tiện ích nổi bật của Harmonie là cung đường chạy bộ nối liền các tháp nhà tạo trải nghiệm thú vị cho hoạt động rèn luyện sức khỏe

Trên quỹ đất khoảng 2 ha, Phú Mỹ Hưng Harmonie được quy hoạch thành một quần thể khép kín với 5 tòa tháp, tổng cộng 1.490 căn hộ. Dự án được phát triển với định vị rõ ràng: không gian sống khép kín - trải nghiệm toàn diện - tiêu chuẩn vận hành đồng bộ. Điểm nhấn trong tổ chức không gian là việc đẩy các khối nhà sát ranh đất, mở ra "thung lũng xanh" trung tâm - đóng vai trò vừa là lõi cảnh quan, điều tiết vi khí hậu, vừa là vùng đệm cách ly với môi trường bên ngoài.

Chuỗi tiện ích được thiết kế theo hướng resort living, phân bổ theo nhiều cao độ và chức năng: khu thể dục - Gym, khu vực thư giãn, hồ bơi, không gian làm việc chung, đường chạy bộ trên cao kết nối các tòa tháp, không gian hoạt động ngoài trời… Hệ thống cửa hàng thương mại - dịch vụ được bố trí ngay khối đế. Cách tổ chức này cho phép cư dân được đáp ứng hầu hết nhu cầu sinh hoạt, vận động và thư giãn trong nội khu, giảm sự phụ thuộc vào các tiện ích bên ngoài - một yếu tố ngày càng được coi trọng trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.

Toàn bộ dự án được kiểm soát an ninh khép kín, phân luồng giao thông nội bộ tách biệt với không gian công cộng, đảm bảo sự riêng tư và an toàn trong quá trình sinh sống.

Khách có thể đến xem mô hình, nhà mẫu tại Sales Gallery của Phú Mỹ Hưng tại lô M4, Đường Trần Văn Trà, phường Tân Mỹ, đô thị Phú Mỹ Hưng

Dự án mở bán hiếm hoi trong giai đoạn thị trường chọn lọc

Harmonie là dự án đầu tiên được Phú Mỹ Hưng khởi động mở bán với quy trình số hóa gần như toàn diện, phản ánh xu hướng minh bạch hóa và chuẩn hóa giao dịch đang được thị trường ưu tiên. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi triển khai booking online, lượng đăng ký tham gia ghi nhận mức tăng đều qua từng ngày.

Theo kế hoạch, đợt mở bán trung tuần tháng 3 sẽ tập trung vào hai tháp A2 và A3. Việc chia nhỏ giỏ hàng theo từng giai đoạn được xem là chiến lược quen thuộc của Phú Mỹ Hưng nhằm giúp thị trường hấp thụ nguồn cung một cách ổn định, đồng thời tạo dư địa cho các đợt bán tiếp theo.