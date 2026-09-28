Dự án hơn 82 tỉ đồng chế tạo 'trái tim' cho lưới điện 500 kV

Ngày 28.9, Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh (EEMC) tổ chức lễ khởi công Dự án khoa học công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu, thiết kế, công nghệ chế tạo cuộn kháng bù ngang điện áp 500 kV. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, đại diện lãnh đạo Bộ KH-CN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Đại học Bách Khoa Hà Nội cùng tham dự.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và đại diện các bộ, ngành bấm nút khởi công dự án ẢNH: EVN

Ông Nguyễn Vũ Cường, Tổng giám đốc EEMC, cho biết, trong hệ thống điện, cuộn kháng bù ngang là thiết bị hấp thụ công suất phản kháng dư do điện dung phân bố của đường dây dài sinh ra, đặc biệt khi đường dây siêu cao áp vận hành thấp tải.

Đặc biệt, trên lưới điện 500 kV, thiết bị này góp phần hạn chế tăng điện áp, hỗ trợ ổn định điện áp hệ thống và giảm tổn thất, nâng cao hiệu quả truyền tải điện năng. Đây là chức năng trực tiếp gắn liền với việc đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy của hệ thống điện quốc gia.

Nhưng hiện nay, cuộn kháng bù ngang 500 kV sử dụng trên lưới điện trong nước đang phải nhập khẩu 100% nguồn cung nước ngoài, làm gia tăng rủi ro trong quá trình đầu tư, khai thác vận hành thiết bị trên hệ thống điện quốc gia.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh lưới điện 500 kV tiếp tục mở rộng và yêu cầu tiến độ các dự án truyền tải ngày càng cao, hình thành năng lực thiết kế, chế tạo và thử nghiệm trong nước là yêu cầu mang tính chiến lược.

Tự chủ nguồn cung thiết bị trên lưới điện 500 kV

Cũng theo ông Nguyễn Vũ Cường, dự án do EEMC chủ trì phối hợp nghiên cứu với Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, với tổng kinh phí 82,49 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 22,25 tỉ đồng, sẽ thiết kế, chế tạo cuộn kháng bù ngang 500 kV với các thông số đạt tiêu chuẩn IEC 60076.

Trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, dự kiến tăng đáng kể quy mô lưới truyền tải 500 kV và sự phát triển nhanh của các tuyến truyền tải dài, nguồn năng lượng tái tạo làm tăng nhu cầu bù công suất phản kháng, kiểm soát điện áp sẽ tạo nhu cầu ngày càng lớn đối với thiết bị kháng bù ngang 500 kV.

Bên cạnh đó, dự án thành công sẽ khẳng định năng lực làm chủ công nghệ chế tạo kháng điện 500 kV, giảm chi phí nhập khẩu thiết bị từ nước ngoài, giảm tổng mức đầu tư các dự án. Khi đó, các doanh nghiệp trong nước chủ động nguồn thiết bị thay thế, góp phần nâng cao tính chủ động trong đảm bảo an ninh năng lượng; khẳng định năng lực tự chủ của Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật điện siêu cao áp, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị thiết bị điện trên thế giới.