Dự án khí Lô B tạo ra bước ngoặt lớn cho PTSC

Năm 2023, PTSC đạt doanh thu hợp nhất 20.224 tỉ đồng, tăng 18% so với năm trước; lợi nhuận hợp nhất trước thuế 1.098 tỉ đồng, đạt 141% kế hoạch năm. Các mảng dịch vụ có sự tăng trưởng nổi bật gồm cơ khí dầu khí, công nghiệp và năng lượng tái tạo (doanh thu 9.702 tỉ đồng, tăng 6% so với năm 2022), dịch vụ căn cứ cảng (1.699 tỉ đồng, tăng 5% so với 2022) và vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, vận hành, sửa chữa bảo dưỡng các công trình dầu khí (2.079 tỉ đồng, đạt 109% kế hoạch, tăng 10% so với 2022). Các mảng cung ứng tàu chuyên dụng, FSO/FPSO, khảo sát địa chấn địa chất công trình và ROV lần lượt đạt và vượt 134%, 111% và 114% theo kế hoạch.