Dự án khu dân cư Garden City 5.340 tỉ đồng của Hứa Thị Phấn liên doanh giờ ra sao?

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM, đề nghị truy tố 9 bị can sai phạm trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn), và Công ty cổ phần đầu tư Phú Mỹ (gọi tắt Công ty Phú Mỹ, do bà Hứa thị Phấn làm đại diện).

Phạm Thị Mai Toan, cựu Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi (người ngồi xe lăn) đang chấp hành án về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; bị đề nghị truy tố trong vụ án sai phạm tại Agribank Mạc Thị Bưởi và Công ty Phú Mỹ ẢNH: CTV

Công ty Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT. Bà Phấn mất ngày 3.2.2023, trong thời điểm đang thi hành bản án 30 năm tù và bồi thường hơn 11.000 tỉ đồng liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và các sai phạm xảy ra tại TrustBank.

Theo đó, từ ngày 28.9.2007 đến ngày 17.1.2008, 4 bị can tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”, cho Công ty Phú Mỹ vay 250 tỉ đồng không đúng quy định.

Mục đích vay đầu tư dự án khu dân cư cao tầng Garden City 5.340 tỉ đồng, trên diện tích hơn 279.000 m2 tại khu 13D, xã Phong Phú, H.Bình Chánh cũ, TP.HCM.

Đến ngày 15.8.2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ là nợ xấu nhóm 5, với tổng thiệt hại cho Agribank hơn 89,4 tỉ đồng. Trong đó, nợ gốc hơn 79,4 tỉ đồng, nợ lãi hơn 9,9 tỉ đồng.

Dùng 240.000 m2 góp vốn, liên doanh thực hiện dự án Garden City



Dự án này ban đầu do Công ty Phú Mỹ và Công ty Asia Ltd (viết tắt ALL, Malaysia) cùng thực hiện, thông qua hợp đồng nguyên tắc ngày 27.2.2007. Sau đó, các bên thống nhất bổ sung thêm Công ty MS Investment Limited (viết tắt MSI, Malaysia).

Sau đó, 3 bên ký hợp đồng liên doanh ngày 4.10.2007, và thành lập doanh nghiệp Công ty Phú Mỹ Á Châu, với vốn điều lệ 1.072 tỉ đồng. Cổ đông sáng lập: Công ty Phú Mỹ góp bằng chi phí đất và tiền mặt, chiếm 30%; Công ty ALL góp 589,6 tỉ đồng, chiếm 55%; Công ty MSI góp 160,8 tỉ đồng, chiếm 15%.

Hợp đồng liên doanh thể hiện, Công ty Phú Mỹ dùng 240.000 m2 thuộc khu 13D để đầu tư dự án. Sau đó, 2 công ty Malaysia nhiều lần chuyển 35,74 triệu USD theo chỉ định của bà Hứa Thị Phấn để góp vốn đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, ngày 2.11.2009, UBND TP.HCM mới ban hành Quyết định số 4973 giao 240.000 m2 thuộc khu 13D cho Công ty Phú Mỹ góp vốn vào Công ty Phú Mỹ Á Châu thực hiện dự án.

Tuy nhiên, trước đó Công ty Phú Mỹ đã đưa tài sản này vào thế chấp tại Agribank Mạc Thị Bưởi từ ngày 28.9.2007 đến ngày 17.1.2008, vay 250 tỉ đồng.

Ngày 30.7.2021, Ban Quản lý khu Nam có văn bản trả lời Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, nêu đối với phần diện tích 240.000 m2 khu 13D, Công ty Phú Mỹ có nghĩa vụ đưa đất vào góp vốn liên doanh tại Công ty Phú Mỹ Á Châu.

Cơ quan điều tra nêu, đến nay Quyết định 4973 của UBND TP.HCM chưa bị hủy bỏ, thay thế. Do đó, Công ty Phú Mỹ phải có nghĩa vụ đưa phần diện tích 240.000 m2 vào góp vốn liên doanh, Agribank Mạc Thị Bưởi sẽ mất quyền thu hồi khoản nợ thông qua tài sản bảo đảm.

Dự án Garden City không được đảm bảo cho khoản nợ nào Quá trình điều tra, đại diện Công ty Phú Mỹ Á Châu nêu, từ ngày Công ty Phú Mỹ Á Châu được thành lập đến nay, Công ty Phú Mỹ chưa chuyển giao phần diện tích 240.000 m2 cho Công ty Phú Mỹ Á Châu theo Quyết định 4973 để triển khai dự án. Hơn nữa, theo thỏa thuận liên doanh, phần diện tích 240.000 m2 này chỉ sử dụng vào mục đích kỹ thuật, đầu tư, xây dựng dự án Garden City, và không bị ràng buộc bởi bất cứ khoản nợ nào. Ngày 13.3.2025, Công ty Phú Mỹ Á Châu có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đề nghị được xem xét bồi thường thiệt hại cho Công ty Phú Mỹ Á Châu do hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án gây ra; đồng thời đề nghị cơ quan điều tra, các cơ quan chức năng đảm bảo Công ty Phú Mỹ Á Châu thực hiện dự án trên phần đất 240.000 m2.



