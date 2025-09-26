Dự án nội đô giá từ 71,9 triệu/m2: Combo đầu tư - an cư cực đỉnh

Giá trị thương mại nổi bật từ mức giá khó tin và loạt yếu tố đắt giá

"Chung cư Hà Nội giá liên tục tăng lên. Dự án ở nội đô càng đắt đỏ. Đầu tư phải tính toán kỹ lưỡng, nếu không rất khó thanh khoản, khó đạt mục tiêu dòng tiên", anh Minh, một nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội nhận định.

Thực tế, thị trường căn hộ thủ đô đang đứng trước áp lực giá và nguồn cung. Theo Savills, trong hai năm tới, Hà Nội sẽ đón thêm gần 47.000 căn hộ mới, phần lớn nằm ngoài khu vực trung tâm, với mức giá từ 100 triệu đồng/m2 ngày càng phổ biến.

Chính vì vậy, dự án có vị trí tốt ngay nội đô mà giá "mềm" ngày càng khan hiếm trên thị trường. Khi xuất hiện, những căn hộ này luôn mở ra cơ hội vừa tối ưu hiệu suất cho thuê, vừa đón đầu dư địa tăng giá trong tương lai.

Đó là lý do anh Minh quyết định chớp thời cơ ngay tại Hanoi Melody Residences - dự án có giá chỉ từ 71,9 triệu đồng/m2. Anh đánh giá đây là dự án giá tốt hiếm có nhưng vẫn hội tụ loạt lợi thế đảm bảo cho bài toán khai thác trong tương lai như thiết kế, tiện ích, vị trí. "71,9 triệu đồng/m2 là con số tạo ra khác biệt lớn giữa thị trường hiện nay", anh chia sẻ.

Mức giá khoảng 70 triệu đồng/mét vuông đang vô cùng hiếm hoi tại thị trường căn hộ nội đô

Giá trị thương mại của Hanoi Melody Residences không chỉ đến từ mức giá cạnh tranh, mà còn được bảo chứng bởi thiết kế tối ưu. Với diện tích sản phẩm linh hoạt từ 67–145m2, dự án đáp ứng nhu cầu đa dạng, từ người trẻ, gia đình nhỏ đến chuyên gia nước ngoài hay gia đình nhiều thế hệ. Trần cao, cửa kính rộng giúp căn hộ luôn thoáng sáng và dễ bài trí là điểm cộng lớn. Khi một sản phẩm vừa thuận tiện để ở, vừa dễ dàng khai thác cho thuê, hiệu suất đầu tư càng được củng cố bền vững.

Lợi thế khai thác của dự án không chỉ gói gọn trong từng căn hộ mà còn được cộng hưởng từ hệ shophouse khối đế ngay dưới chân tòa nhà. Với diện tích đa dạng (55–320m2) cùng mô hình đơn tầng và thông tầng, shophouse dễ dàng phát triển mô hình F&B, gym, cà phê, văn phòng, phòng khám…, hình thành nhịp sống năng động và tiện nghi. Chính sự cộng hưởng này vừa gia tăng sức hút đối với khách thuê, vừa bổ trợ giá trị khai thác và thanh khoản cho căn hộ ngay sau khi bàn giao.

Hệ shophouse khối đế sôi động tại dự án góp phần nâng cao sức hút với khách thuê

Bên cạnh yếu tố giá bán và thiết kế, giá trị thương mại của Hanoi Melody Residences còn được trợ lực nhờ vị trí đắc địa ngay trái tim KĐT Tây Nam Linh Đàm. Nằm giữa khu vực hạ tầng đang phát triển mạnh, dự án kết nối trực tiếp đến đường Giải Phóng, vành đai 3… đồng thời, liền kề các trường học, bệnh viện lớn. Đây là nền tảng hình thành nguồn cầu thuê ổn định, đa dạng.

Sức hút của dự án được chứng minh ngay trên thị trường giao dịch. Tỉ lệ hấp thụ tốt, dự án chỉ còn lại giỏ hàng giới hạn. "Nhiều khách vừa tham quan nhà mẫu xong đã xuống tiền mua ngay, vì chỉ cần chậm một nhịp là có người khác chốt trước", một nhân viên môi giới tại dự án chia sẻ. Thực tế này không chỉ phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường, mà còn là chỉ dấu rõ ràng cho khả năng sinh lợi và tăng giá của dự án.

Bộ đôi thiết kế - tiện ích đảm bảo khai thác và an cư bền vững

Không chỉ là lựa chọn đầu tư, Hanoi Melody Residences còn chinh phục khách hàng có nhu cầu ở thực nhờ chất lượng không gian sống vượt trội được chăm chút kỹ lưỡng.

Nằm ngay khu vực được mệnh danh là "lá phổi xanh" phía Nam Hà Nội, dự án thừa hưởng tầm nhìn rộng mở từ hệ thống công viên và mặt nước trải dài. Chỉ trong bán kính gần, cư dân có thể tận hưởng không khí trong lành từ công viên Linh Đàm, công viên Yên Sở, cùng hơn 90 ha mặt nước sông hồ…

Bể bơi phong cách resort gần 1.000 mét vuông tại Hanoi Melody Residences

Bên trong nội khu, hơn 20 tiện ích được quy hoạch khoa học, phục vụ đa dạng nhu cầu từ nghỉ ngơi, vận động đến gắn kết cộng đồng. Hồ bơi trung tâm phong cách resort rộng gần 1.000m2, khu thể thao đa năng, công viên trẻ em, trường mầm non, vườn gym ngoài trời hay phố đi bộ bốn mùa..., tất cả tạo nên một hệ sinh thái sống khép kín, nơi cư dân không cần đi xa mà vẫn tận hưởng trọn vẹn mọi tiện nghi chất lượng.

Đặc biệt, dự án đảm bảo pháp lý rõ ràng với sổ đỏ toàn khu, giúp khách hàng yên tâm sở hữu. Tiến độ thi công cũng đang khẩn trương xây dựng với tòa đầu tiên đã cất nóc từ đầu tháng 8.2025, hai tòa còn lại đang dần hoàn thiện phần kết cấu, tiến sát thời điểm cất nóc.

Quan trọng hơn, xung quanh dự án Hanoi Melody Residences là cộng đồng cư dân sinh sống ổn định, được quy hoạch bài bản. Điều này không chỉ đảm bảo chất lượng sống, mà còn là bảo chứng cho tính thanh khoản và giá trị bền vững của tài sản.

Chính sự kết hợp giữa giá trị thương mại và giá trị an cư bền vững đã tạo nên sức hút đặc biệt cho Hanoi Melody Residences. Đây không chỉ là cơ hội đầu tư trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, mà còn là lựa chọn an toàn, lâu dài cho những ai tìm kiếm một tổ ấm tại thủ đô.