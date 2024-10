Dự án Panomax River Villa tái khởi công, sẵn sàng bàn giao trong quý 2/2025

Các chủ đầu tư đang rục rịch tái khởi động dự án, ra hàng nhằm tăng cung cho thị trường

Theo các chuyên gia, đây là thời điểm thích hợp để các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) sẵn sàng cho "cuộc đua" và đón đầu chu kỳ phục hồi mới của thị trường BĐS thông qua việc khởi động dự án, cung cấp sản phẩm nhằm tăng cung cho thị trường.

Không nằm ngoài làn sóng chung, thời gian qua, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) liên tục triển khai nhiều hoạt động tích cực, củng cố sức khỏe tài chính, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, đặc biệt nỗ lực trong các công tác triển khai dự án với niềm tin thị trường sớm hồi phục.

Theo đó, TTC Land tiếp tục khẳng định cam kết về tiến độ dự án Panomax River Villa, dự kiến bàn giao vào quý 2/2025, thông qua sự kiện tái khởi công tại trung tâm Quận 7, TP.HCM.

Vừa qua, chủ đầu tư TTC Land tổ chức sự kiện tham quan và trải nghiệm thực tế dự án tại văn phòng bán hàng Panomax River Villa với sự tham gia của đông đảo khách hàng, bao gồm những người đã và đang có nhu cầu sở hữu căn hộ tại đây. Sự kiện diễn ra trong không khí sôi động, với nhiều hoạt động chia sẻ thông tin dự án, cập nhật tiến độ xây dựng, và tham quan công trường, giúp khách hàng có cái nhìn thực tế về quá trình hình thành và triển khai dự án.

Dự án Panomax River Villa thu hút sự quan tâm của khách hàng có nhu cầu ở thực

Căn hộ chuẩn riêng tư, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Tọa lạc tại "cung đường đắc địa" Đào Trí (Quận 7, TP.HCM), Panomax River Villa sở hữu thiết kế tinh tế với 100% căn hộ là căn góc, đảm bảo mọi căn hộ đều có khả năng đón nhận ánh sáng tự nhiên, tràn ngập không khí trong lành và tầm nhìn thoáng đãng hướng ra dòng sông Sài Gòn xanh mát.

Thấu hiểu tâm lý khách hàng, ngoài các yếu tố về vị trí, tiện ích, chủ đầu tư TTC Land còn đề cao tính riêng tư khi trang bị thang máy riêng phục vụ tận cửa từng căn hộ với sảnh chờ riêng tại hầm B1, bãi giữ xe định danh, ban công có tầm nhìn panorama.

Đặc biệt, Panomax River Villa chú trọng đến yếu tố an ninh với hệ thống bảo vệ nhiều lớp, từ đội ngũ bảo vệ an ninh chuyên nghiệp, hệ thống camera giám sát 24/7, hàng rào an ninh tại mỗi block, đến hệ thống chuông cửa Doorphone và FaceID hiện đại, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Không gian sống xanh và đầy đủ tiện ích

Với số lượng giới hạn chỉ 27 căn hộ, nội thất dự án Panomax River Villa được thiết kế sang trọng, kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Bên cạnh, chủ đầu tư còn kiến tạo nên một không gian sống chất lượng, không chỉ ở nội thất mà còn ở hệ thống tiện ích xung quanh. Cư dân sẽ được tận hưởng môi trường sống xanh mát, không khí trong lành với hệ thống lọc bụi mịn tại các khu vực sinh hoạt chung và không gian cây xanh rộng lớn, cùng tầm nhìn thoáng đãng hướng ra sông Sài Gòn.

Chuẩn căn hộ riêng tư, an toàn tuyệt đối với không gian xanh mát tại Panomax River Villa

Ngoài ra, Panomax River Villa còn đặc biệt chú trọng đến các tiện ích cao cấp, đáp ứng nhu cầu thư giãn và giải trí của mọi thành viên trong gia đình, bao gồm: Khu vui chơi trẻ em hiện đại, an toàn, giúp trẻ nhỏ phát triển thể chất và trí tuệ; Hồ bơi tràn bờ với thiết kế sang trọng, là nơi lý tưởng để cư dân thư giãn và rèn luyện sức khỏe; Khu vực thư giãn ngoài trời, phù hợp cho các hoạt động nghỉ ngơi, tận hưởng không gian yên bình, hoặc tham gia các buổi yoga giúp tái tạo năng lượng và cân bằng cuộc sống,..

Với vị trí đắc địa bên sông Sài Gòn, dự án Panomax River Villa thừa hưởng cảnh quan sông nước, môi trường sống trong lành, đây được xem là một trong những khu vực có giá bất động sản cao nhất TP.HCM. Cung đường này quy tụ nhiều dự án bất động sản hạng sang với khả năng kết nối trong tầm tay đến các trung tâm kinh tế và hành chính quan trọng của TP.HCM, vì vậy tiềm năng tăng giá của dự án Panomax River Villa trong tương lai là rất lớn. Dự án phù hợp dành cho cả đối tượng khách hàng có nhu cầu ở thực lẫn các khách hàng đang mong muốn có một kênh đầu tư ổn định, sinh lợi cao.