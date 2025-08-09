Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dự án phim ngắn CJ 2025 công bố top 5, nhận hỗ trợ 1,5 tỉ đồng

Cao Hân
Cao Hân
09/08/2025 10:40 GMT+7

Dự án phim ngắn CJ mùa 6 chính thức công bố top 5 dự án xuất sắc nhất sau vòng thuyết trình gay cấn diễn ra vào ngày 6.8. Vượt qua hơn 400 hồ sơ đăng ký, 5 đạo diễn trẻ sẽ nhận được tổng kinh phí sản xuất lên đến 1,5 tỉ đồng để hiện thực hóa giấc mơ điện ảnh.

Top 5 dự án được vinh danh

Vòng thuyết trình Dự án phim ngắn CJ năm nay diễn ra sôi nổi tại CGV Sư Vạn Hạnh (TP.HCM). 12 đạo diễn trẻ trình bày ý tưởng trước Hội đồng thẩm định gồm các tên tuổi hàng đầu như đạo diễn Phan Đăng Di, Charlie Nguyễn, Trịnh Đình Lê Minh, Trần Thanh Huy và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc.

Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, Hội đồng đã chọn ra 5 dự án có ý tưởng kịch bản sáng tạo và tiềm năng nhất là Những ngày xanh thẳm - đạo diễn Vũ Trung Đức, Giấc mơ là ốc sên - đạo diễn Nguyễn Thiên Ân, Made in Vietnam - đạo diễn Nguyễn Duy Anh, Behind The Sin - đạo diễn Cầm Đức Hiệp và Lạch cạch - đạo diễn Lê Hoàng.

Dự án phim ngắn CJ 2025 công bố Top 5, nhận hỗ trợ 1,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Top 5 được chọn từ 12 thí sinh xuất sắc nhất bước vào Vòng thuyết trình dự án hôm 6.8 vừa qua

ẢNH: BTC

Hành trình nuôi dưỡng điện ảnh Việt

Đặc biệt, bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí làm phim, top 5 đạo diễn còn nhận được sự đồng hành toàn diện từ chương trình. Các bạn sẽ được tài trợ thiết bị và hậu kỳ bởi HK Film và Pixelsgarden, tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng làm phim từ Học viện Điện ảnh Hàn Quốc (KAFA) và các chuyên gia điện ảnh hàng đầu Việt Nam.

Sau 3 tháng sản xuất, các phim ngắn sẽ được hỗ trợ kinh phí đăng ký tham gia các Liên hoan phim quốc tế uy tín, tiếp nối thành công của nhiều thế hệ trước.

Với 6 mùa tổ chức, Dự án phim ngắn CJ đã sản xuất 25 phim ngắn và trở thành bệ phóng cho nhiều đạo diễn trẻ. Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, thành viên Hội đồng thẩm định, chia sẻ sự ấn tượng: "Sau nhiều năm đồng hành, tôi thật sự bất ngờ trước sự tiến bộ rõ rệt của các đạo diễn trẻ. Các bạn không chỉ có tư duy kể chuyện chín chắn, sáng tạo mà còn thể hiện sự tự tin, mạch lạc trong cách trình bày".

Nhiều đạo diễn trưởng thành từ chương trình như Phạm Thiên Ân, Phạm Ngọc Lân, Dương Diệu Linh đã gặt hái thành công với phim dài đầu tay. Gần đây nhất, đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên (mùa 4) ra mắt phim dài Điều ước cuối cùng do CGV đầu tư và phát hành. Những thành công này khẳng định giá trị bền vững và vai trò quan trọng của Dự án phim ngắn CJ trong việc đưa điện ảnh Việt vươn tầm quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

phim ngắn dự án phim ngắn CJ điện ảnh đạo diễn trẻ
