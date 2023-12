Dự án phim ngắn CJ công chiếu chùm phim ngắn Việt Nam và Hàn Quốc

Sau gần 8 tháng triển khai, Dự án phim ngắn CJ mùa 4 chính thức khép lại với sự kiện bế mạc và công chiếu miễn phí các tác phẩm phim ngắn xuất sắc nhất vào ngày 15.12 tới tại Trung tâm thương mại SC VivoCity Q.7, TP.HCM. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, 5 phim ngắn thuộc dự án làm phim Story Up 2022 (Hàn Quốc) sẽ được giới thiệu đến khán giả TP.HCM.



Poster 5 phim ngắn Hàn Quốc được công chiếu tại sự kiện bế mạc Dự án phim ngắn CJ 2023 BTC

Dự án phim ngắn CJ là chương trình do CJ Cultural Foundation và CGV VN tổ chức từ năm 2019 đến nay nhằm tìm kiếm và nuôi dưỡng các tài năng điện ảnh trẻ trong nước. Năm 2023, chương trình đã tìm được 5 dự án triển vọng từ gần 400 kịch bản gửi về để nhận gói tổng tài trợ ngân sách làm phim 1,5 tỉ đồng.

Các dự án xuất sắc nhất của Dự án phim ngắn CJ năm nay bao gồm: Vùng trũng của Anh La, Anh em kiếp này - Vũ Hoàng Hiệp và Tuấn Lê, Tàn ngày rực rỡ - Lý Minh Bá, Rừng dịu dàng - Đoàn Sĩ Nguyên và Thằng bé bán kem của Huỳnh Công Nhớ. Sau quá trình phát triển kịch bản và sản xuất, các tác phẩm hiện đang được hoàn thành để trình chiếu vào lễ bế mạc sắp tới.

Các nhà làm phim thuộc Dự án phim ngắn CJ tham gia khóa huấn luyện với KAFA (Học viện Điện ảnh Hàn Quốc) BTC

Bên cạnh các phim ngắn Việt, Ban tổ chức Dự án phim ngắn CJ sẽ công chiếu các tác phẩm được hoàn thành trong khuôn khổ chương trình Story Up 2022 - dự án làm phim ngắn do CJ Cultural Foundation tổ chức hằng năm nhằm hỗ trợ các tài năng điện ảnh trẻ tại Hàn Quốc. Các tác phẩm được trình chiếu bao gồm: Slaughter (Lò mổ) của Yun Do-yeong, Forest of Echoes (Tiếng vọng rừng sâu) - Lim Yoo-ri, Birth (Khai sinh) - Nam Soona, Motherland (Đất Mẹ) - Lee Ji-yun và Bon Appetit (Chúc bạn ngon miệng) - Lee Ji-hoo. Tại buổi chiếu, khán giả có thể đặt câu hỏi và giao lưu trực tiếp với các đạo diễn Hàn Quốc kể trên để hiểu thêm về quá trình thực hiện các phim ngắn này.