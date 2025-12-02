Dự án Sân golf Hòn Rơm dính hàng loạt sai phạm

Nhiều hạng mục không có giấy phép xây dựng

Theo Kết luận thanh tra số 11 ngày 30.10.2025 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Phát triển S.I, chủ đầu tư dự án Sân golf Hòn Rơm (P.Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng - trước đây thuộc TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đã thi công hàng loạt hạng mục như san nền, tạo mặt bằng, làm đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, lắp đặt điện, dựng hai trạm biến áp và đào hồ cảnh quan… không có giấy phép xây dựng.

Không dừng lại ở đó, chủ đầu tư còn xây thêm hai nhà làm việc có diện tích 210 m² với kết cấu kiên cố, vượt quá số lượng công trình mà Sở Xây dựng cho phép tạm thời (Công văn 1701/SXD-QHKT năm 2012).

Phối cảnh dự án Sân golf Hòn Rơm ẢNH: Q.H

Kết luận thanh tra xác định UBND P.Mũi Né (cũ) phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để chủ đầu tư xây dựng trái phép, cho thấy dấu hiệu buông lỏng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và quản lý đất đai.

Không chỉ sai phạm trong xây dựng, dự án còn dính hàng loạt sai phạm về đất đai. Theo kết luận thanh tra, Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận (cũ) từng tham mưu UBND tỉnh cho chủ đầu tư dự án thuê 322.110 m² đất không phù hợp với nhu cầu sử dụng, đã được xác định trong giấy chứng nhận đầu tư.

Đến năm 2016, Sở TN-MT tiếp tục tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở đô thị diện tích 25.828,5 m² sai so với các quy định.

Tuy nhiên, năm 2022, UBND tỉnh Bình Thuận đã điều chỉnh, đưa diện tích đất này trở về đất sản xuất kinh doanh, đúng với quy hoạch.

Nợ tiền thuê đất hơn 17 tỉ, chậm tiến độ hơn 13 năm

Về nghĩa vụ tài chính, kết luận thanh tra cho biết, dự án còn thiếu nợ hơn 17,5 tỉ đồng tiền thuê đất (tính đến kỳ tháng 1.2025, chưa tính tiền nộp chậm). Luật Đất đai và luật Quản lý thuế đều quy định rõ nghĩa vụ này nhưng Công ty TNHH Phát triển S.I vẫn không thực hiện nộp khoản nghĩa vụ theo quy định. Để xảy ra việc này có trách nhiệm của cơ quan thuế tỉnh.

Sơ đồ quy hoạch vị trí dự án Sân golf Hòn Rơm ẢNH: CĐT

Nghiêm trọng hơn cả, dự án đã chậm tiến độ 13 năm 6 tháng tính đến ngày 30.7.2025. Với luật hiện hành, chỉ cần chậm 24 tháng là đã thuộc diện thu hồi. Vậy mà dự án kéo dài hơn một thập niên, gây lãng phí nguồn lực đất đai ven biển Bình Thuận cũ.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh áp dụng các chính sách theo Nghị quyết 170/2024/QH và Ban Chỉ đạo 751 nhằm gỡ vướng cho các dự án tồn đọng nhiều năm. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính tham mưu đề xuất Trung ương xem xét cho Công ty TNHH Phát triển S.I tiếp tục triển khai dự án theo đúng trình tự pháp luật.

Dự án Sân golf Hòn Rơm có mục tiêu đầu tư xây dựng một tổ hợp bao gồm sân golf, rừng sinh thái, các khách sạn, nhà hàng, biệt thự, bungalow. Quy mô dự án với diện tích đất sử dụng hơn 196,9 ha, trong đó có 24,8 ha nằm trong quy hoạch 3 loại rừng; tổng vốn đầu tư hơn 548,8 tỉ đồng.