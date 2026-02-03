Dự án tiếp theo của Tập đoàn Lê Phong: Sản phẩm chất lượng, tiến độ vượt trội

Chiến lược phát triển nhất quán của Tập đoàn Lê Phong

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng sàng lọc khắt khe, các tiêu chí như pháp lý minh bạch, chất lượng xây dựng và tiến độ triển khai trở thành yếu tố quyết định niềm tin của người mua. Tập đoàn Lê Phong là một trong những doanh nghiệp theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, tập trung vào việc kiến tạo sản phẩm có giá trị sử dụng thực và khả năng khai thác bền vững.

Ông Bùi Ngươn Phong - Chủ tịch HĐQT - Nhà sáng lập hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong phát biểu tại sự kiện ký kết hợp tác chiến lược dự án The Emerald Boulevard

Theo đại diện doanh nghiệp, mỗi dự án của Tập đoàn Lê Phong đều được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ giai đoạn quy hoạch, thiết kế cho đến lựa chọn các đối tác thi công, giám sát. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo tính đồng bộ trong triển khai, kiểm soát chất lượng công trình và hạn chế rủi ro phát sinh, đặc biệt trong bối cảnh thị trường biến động.

Trải qua hơn một thập kỷ phát triển, Tập đoàn Lê Phong đã đưa ra thị trường hàng chục ngàn sản phẩm thông qua hơn 36 dự án đa dạng, từ khu dân cư, nhà phố, nhà ở xã hội chất lượng đến khu căn hộ cao cấp. Nhiều dự án đã tạo dấu ấn rõ nét trên thị trường như: New Lavida - dự án nhà ở xã hội cao tầng quy mô lớn, tích hợp nhiều tiện ích tại khu vực miền Nam; The Emerald Golf View - dự án căn hộ hạng sang nổi bật tại Bình Dương với kiến trúc và hệ thống chiếu sáng mặt ngoài đặc trưng; The Emerald 68 - dự án cao tầng gần trung tâm TP.HCM, hình thành cộng đồng cư dân văn minh, năng động; The Emerald Garden View - Căn hộ chuẩn resort tại TP.HCM…

Đại diện Tập đoàn Lê Phong nhận giải thưởng Dự án đáng sống năm 2025 dành cho hạng mục Nhà ở xã hội do tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức

Theo định hướng của doanh nghiệp, mỗi dự án không chỉ là một sản phẩm bất động sản mà còn là một phần trong chiến lược cải thiện chất lượng sống, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị và đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng đa dạng của người dân. Chính sự nhất quán trong tầm nhìn và cam kết với khách hàng đã giúp Tập đoàn Lê Phong xây dựng được vị thế và uy tín trên thị trường.

The Emerald Boulevard - Điểm nhấn mới tại cửa ngõ đông bắc TP.HCM

The Emerald Boulevard được xem là bước đi tiếp theo của Tập đoàn Lê Phong tại khu vực đông bắc TP.HCM - nơi đang ghi nhận tốc độ đô thị hóa nhanh cùng nhu cầu lớn về nhà ở chất lượng cao. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, trục giao thông đóng vai trò kết nối TP.HCM với các đô thị vệ tinh và chuỗi khu công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam bộ.

Lễ khởi công dự án The Emerald Boulevard

Dự án được phát triển trên quỹ đất hơn 10.000m², gồm 3 tòa tháp cao 40 tầng và 3 tầng hầm, hình thành một quần thể kiến trúc hiện đại trên trục giao thông chiến lược. Danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, penthouse, shophouse và condotel, được thiết kế theo hướng tối ưu công năng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng từ gia đình trẻ, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp lân cận đến nhà đầu tư dài hạn.

Trong những năm gần đây, khu vực đông bắc TP.HCM liên tục đón nhận thêm nguồn cung căn hộ mới, với sự góp mặt của nhiều dự án quy mô lớn dọc Quốc lộ 13. Lợi thế về hệ thống khu công nghiệp, cùng với làn sóng đầu tư hạ tầng mạnh mẽ đã giúp khu vực này trở thành điểm đến của người mua ở thực lẫn nhà đầu tư, trong đó có lượng lớn khách hàng đến từ TP.HCM.

Thực tế ghi nhận cho thấy, nhu cầu nhà ở tại khu vực đông bắc TP.HCM ngày càng tăng, đặc biệt từ nhóm chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao. Hiện khu vực này tập trung khoảng 45.000 chuyên gia nước ngoài, với yêu cầu cao về môi trường sống, tiện ích và an ninh. Các dự án căn hộ có tiêu chuẩn bàn giao tốt, tiện ích đầy đủ thường ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cho thuê đạt 80 - 90%, cho thấy dư địa khai thác ổn định trong dài hạn.

Bên cạnh nhu cầu ở thực, hạ tầng giao thông đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thị trường. Quốc lộ 13 dự kiến được mở rộng lên 8 - 10 làn xe, hoàn thiện vào năm 2028; Vành đai 3 dự kiến vận hành trong thời gian tới; cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đặc biệt, tuyến Metro số 2 (TP.HCM - Thủ Dầu Một) chạy dọc Quốc lộ 13 đang được ưu tiên triển khai, hứa hẹn tạo bước chuyển lớn về khả năng kết nối khu vực.

Theo các chuyên gia, hạ tầng trong giai đoạn hiện nay không chỉ tạo ra các đợt tăng trưởng ngắn hạn mà đang trở thành động lực phát triển mang tính cấu trúc. Khi các tuyến vành đai, cao tốc và metro được triển khai đồng bộ, tác động không chỉ dừng lại ở việc rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tái định hình không gian đô thị, phân bổ dân cư và dòng vốn đầu tư.

Trong bối cảnh đó, The Emerald Boulevard được kỳ vọng sẽ tiếp nối những giá trị mà Tập đoàn Lê Phong đã xây dựng trong suốt thời gian qua, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cho thị trường và trở thành điểm nhấn mới tại cửa ngõ đông bắc TP.HCM.