Những ngày đầu tháng 7.2026, dọc tuyến dự án vành đai 4 đi qua địa bàn xã Hậu Nghĩa và xã Đức Lập ở Tây Ninh, những ngôi nhà đang được phá dỡ đã trở nên quen thuộc.

Một tuyến đường mới mở ra kỳ vọng về không gian phát triển mới cho cả vùng. Với nhiều hộ dân trong diện giải tỏa, nỗi trăn trở lớn nhất lúc này không phải là tuyến đường mới, mà là sẽ đi đâu, ở đâu sau khi bàn giao mặt bằng.

Điều người dân quan tâm lúc này không chỉ là tiến độ của tuyến đường, mà còn là tiến độ của các khu tái định cư. Bởi nhiều hộ dân như gia đình ông Phước đã đến thời điểm phải bàn giao mặt bằng, trong khi nơi ở mới vẫn chưa sẵn sàng.

Thực tế tại nhiều khu vực có dự án đi qua cho thấy, phần lớn người dân đều đồng thuận với chủ trương đầu tư. Họ mong muốn là quá trình ấy diễn ra hài hòa hơn, để việc bàn giao mặt bằng cũng đồng thời là lúc cuộc sống mới có thể bắt đầu.

Dự án vành đai 4: Người dân đồng thuận nhường đất nhưng vẫn mong chờ một điều

Dự án vành đai 4 là một trong những công trình giao thông trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ. Đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài khoảng 74,5 km, bắt đầu từ kênh Thầy Cai, giáp TP.HCM, đi qua nhiều địa phương và kết nối đến khu vực Hiệp Phước.

Giai đoạn 1 được đầu tư với 4 làn xe cao tốc, hai đường song hành hai bên và quỹ đất để mở rộng lên 8 làn xe trong tương lai. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 68.270 tỉ đồng, dự kiến thu hồi hơn 675 ha đất, ảnh hưởng khoảng 2.290 hộ dân, mở ra động lực kết nối liên vùng và phát triển kinh tế xã hội. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối các khu công nghiệp, trung tâm logistics, các tuyến cao tốc và cửa khẩu quốc tế, góp phần mở rộng không gian phát triển cho toàn vùng.