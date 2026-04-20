Dự án về khoai lang của nhóm học sinh Gia Lai vào top cuộc thi khởi nghiệp

Chiều 19.4, tại Học viện Ngân hàng (Hà Nội), diễn ra lễ bế mạc “Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII năm 2026” (SV_STARTUP). Nổi bật tại sự kiện, dự án BESOP - Gia Lai Beyond Starch Optimization với nguyên liệu chính từ khoai lang của nhóm học sinh Trường THPT Pleiku (Gia Lai) xuất sắc giành giải nhì toàn quốc.

Vượt qua gần 900 dự án từ khắp cả nước, 5 học sinh đến từ Trường THPT Pleiku, gồm Nguyễn Ngọc Phong (lớp 11A4), Nguyễn Xuân Huy (11C2), Nguyễn Quỳnh Bảo Hân (11B1), Lương Quỳnh Anh (11A2) và Đào Xuân Gia Khang (10A1) đã chinh phục hội đồng giám khảo bằng dự án mang đậm hơi thở thực tiễn. Nhóm học sinh đã chọn khoai lang tại xã Phú Thiện, nơi được mệnh danh là "thủ phủ" khoai lang của Gia Lai làm nguyên liệu chủ đạo.

Nhóm học sinh đã ứng dụng công nghệ hồ hóa, làm lạnh và sấy thăng hoa để tạo ra tinh bột kháng RS3 từ khoai lang. Đây là loại tinh bột có lợi cho hệ vi sinh đường ruột, giúp ổn định đường huyết, đồng thời có giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với tinh bột thông thường.



Vượt qua gần 900 dự án của học sinh, sinh viên toàn quốc, dự án từ khoai lang của nhóm học sinh Gia Lai nhận giải nhì ẢNH: CTV

Không dừng lại ở đó, nhóm còn tận dụng bã khoai lang (giàu chất xơ) để phát triển các sản phẩm thực dưỡng như bánh xơ khoai, bánh xơ quy, bánh xơ thuyền và bánh xơ healthy. Cách làm này góp phần gia tăng giá trị cho khoai lang, hướng tới quy trình sản xuất không chất thải, thân thiện môi trường.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Trường THPT Pleiku vinh dự đại diện cho học sinh tỉnh Gia Lai lọt vào vòng chung kết toàn quốc. Năm trước, với sản phẩm chăm sóc da từ đậu bắp, nhóm học sinh của trường này đã nhận giải ba quốc gia.



Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 20.4, Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku Nguyễn Thị Đông Hải, xúc động: "Chúng tôi rất vui và tự hào về thành tích của các em. Các em đã nỗ lực không ngừng để tỏa sáng tại sân chơi lớn nhất cả nước. Chúng tôi hy vọng dự án của các em sớm được các nhà đầu tư quan tâm, sớm đưa vào sản xuất, đưa sản phẩm ra thị trường".