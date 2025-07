Dự báo điểm chuẩn ĐH năm 2025 có thể giảm sâu đến mức nào?

Điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 được dự báo có thể giảm ở một số khối truyền thống ảnh: nhật thịnh

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) có những phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và dự báo điểm chuẩn ĐH các ngành của trường năm nay.

Những "con số biết nói" về phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025

Theo tiến sĩ Khang, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cho thấy độ phân hóa rất cao, đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên. So sánh với năm 2024, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từng môn có những xu hướng khác nhau.

Môn toán có điểm trung bình môn chỉ đạt 4,78 điểm - giảm sâu so với mức 6,45 của năm 2024; Có tới 56,4% thí sinh có điểm dưới 5, cho thấy đề thi có độ khó vượt trội. Tuy nhiên, đề vẫn phân loại tốt với 513 điểm 10, trong khi năm 2024 không có điểm 10 nào.

Môn vật lý có phổ điểm đẹp hơn với điểm trung bình tăng lên 6,99 và có 3.929 điểm 10. Ngược lại, hóa học và sinh học đều có điểm trung bình giảm. Số lượng thí sinh chọn thi 2 môn này giảm mạnh, đặc biệt là môn sinh (giảm từ hơn 342.000 năm ngoái xuống còn gần 70.000 thí sinh năm nay).

Tiếng Anh có sự phân hóa mạnh với điểm trung bình là 5,38. Tỷ lệ thí sinh đạt điểm từ 7 trở lên giảm mạnh từ 25,2% năm 2024 xuống chỉ còn 15,1% năm nay - cho thấy mặt bằng điểm chung không cao nhưng nhóm thí sinh có mục tiêu xét tuyển ĐH vẫn "giữ phong độ".

Khối khoa học xã hội ổn định hơn, các môn lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật không có biến động lớn về điểm số.

Dự báo điểm chuẩn ĐH giảm sâu một số tổ hợp truyền thống

Dự báo điểm chuẩn ĐH năm 2025, tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang cho rằng, với những biến động về phổ điểm, điểm chuẩn sẽ có sự thay đổi lớn ở một số tổ hợp xét tuyển truyền thống.

Ví dụ, tổ hợp A00 (toán, lý, hóa) và A01 (toán, lý, tiếng Anh), việc điểm toán giảm sâu sẽ kéo tổng điểm xét tuyển của hai tổ hợp này. Dự báo, điểm chuẩn các ngành xét tuyển bằng tổ hợp A00 và A01 sẽ giảm đáng kể, dự kiến từ 1- 3 điểm tùy ngành và trường.

Tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh) là khối bị ảnh hưởng nặng nhất khi cả 3 môn đều có điểm trung bình giảm hoặc số lượng thí sinh điểm cao không nhiều. Dự báo điểm chuẩn khối này, đặc biệt là các ngành y dược sẽ giảm mạnh.

Tổ hợp D01 (toán, văn, tiếng Anh) tương tự như A01, điểm toán sẽ là biến số chính khiến điểm chuẩn D01 đi xuống. Dự báo điểm chuẩn D01 sẽ giảm rõ rệt, dự kiến từ 1 - 2,5 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ thông tin sẽ ra sao?

Theo tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) có tổ hợp xét tuyển chính gồm: A00 (toán, lý, hóa) và A01 (toán, lý, tiếng Anh).

"Toán là một trong 3 trụ cột chính cấu thành nên điểm tổ hợp xét tuyển của trường. Với "cú sốc" điểm toán năm nay, khi điểm trung bình môn này giảm mạnh từ 6,45 (năm 2024) xuống chỉ còn 4,78 (năm 2025), mặt bằng chung điểm của thí sinh xét tuyển vào trường chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc", tiến sĩ Khang phân tích.

Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin dự báo: "Điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2025 nhiều khả năng sẽ giảm so với năm 2024. Mặc dù điểm vật lý có tăng nhưng mức tăng này khó có thể bù đắp cho sự sụt giảm quá lớn của điểm toán. Mức giảm dự kiến có thể dao động trong khoảng 1-2,5 điểm tùy theo từng ngành so với năm ngoái".

Tuy nhiên, tiến sĩ này lưu ý, dù điểm chuẩn dự kiến giảm nhưng nhóm ngành công nghệ thông tin vẫn là ngành học có sức hút cực kỳ lớn và số lượng thí sinh đăng ký vào trường luôn ở mức rất cao. Do đó, sự cạnh tranh vẫn sẽ ở mức rất khốc liệt và điểm chuẩn các ngành "nóng" có thể mức giảm ít hơn so với các ngành khác như: trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin.