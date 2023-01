Dự báo khó khăn, nhiều doanh nghiệp giảm chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận

Công ty CP Đường Quảng Ngãi (QNS) vừa công bố Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. QNS ước tính kết quả kinh doanh năm 2022 với doanh thu hợp nhất 8.300 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.198 tỉ đồng, lần lượt tăng 13% và giảm 4% so với năm 2021. Theo kết quả ước tính, QNS vượt 4% kế hoạch doanh thu và vượt 19% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022. Dù vậy, trong năm mới công ty này đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.400 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.008 tỉ đồng. Như vậy, kế hoạch doanh thu năm 2023 tăng nhẹ 1,2% nhưng kế hoạch lợi nhuận lại giảm 16% so với ước tính kết quả năm 2022.

Tương tự, một doanh nghiệp khác là Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) cũng đặt kế hoạch lợi nhuận giảm sâu trong năm mới. Cụ thể, Dabaco Việt Nam đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 24.562 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 569 tỉ đồng. Như vậy, so với kế hoạch năm 2022 với doanh thu 22.558 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 918 tỉ đồng thì trong năm mới này, doanh thu của công ty sẽ tăng 8,9% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 38%. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc lợi nhuận của công ty đã giảm mạnh trong 2022. Báo cáo quý 3/2022 của Dabaco Việt Nam ghi nhận lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 9.339,14 tỉ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 229,24 tỉ đồng, giảm 68,1% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo kế hoạch cả năm 2022 thì sau 9 tháng công ty hoàn thành được 25% kế hoạch lợi nhuận và cách rất xa kế hoạch năm.





Trong khi đó, Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu đạt 3.145 tỉ đồng, vượt 32% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty mẹ đạt 835 tỉ đồng, vượt 52% kế hoạch. Dù vậy, bước sang năm 2023, công ty cũng đặt mục tiêu kinh doanh giảm so với năm 2022. Cụ thể, tổng doanh thu giảm 16% xuống còn 2.631 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty mẹ giảm 64% về còn 300 tỉ đồng.

Một doanh nghiệp ngành thép là Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất (TNS) cũng công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023 là phấn đấu không lỗ. Còn ước tính cả năm vừa qua, TNS có lãi 369 triệu đồng, chỉ hoàn thành khoảng 10% kế hoạch của cả năm...