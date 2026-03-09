Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dự báo nhu cầu nhân lực khối ngành công nghệ
Video Giáo dục

Dự báo nhu cầu nhân lực khối ngành công nghệ

Yến Thi
Yến Thi
09/03/2026 08:00 GMT+7

Nhu cầu nhân lực ngành công nghệ được dự báo tiếp tục tăng trưởng trong khoảng 10 năm tiếp theo.

Tiến sĩ Lê Quang Minh, Trưởng bộ môn xử lý ảnh, Khoa công nghệ thông tin Trường ĐH Mở TP.HCM, thông tin hiện nay AI len lỏi tới mọi mặt của cuộc sống. Nhiều trường cũng đào tạo nhân lực cho lĩnh vực này nhưng hiện vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho toàn xã hội. Trường ĐH Mở TP.HCM cũng đào tạo nhân lực này và một số ngành công nghệ liên quan để đáp ứng nhu cầu.

Dự báo nhu cầu nhân lực khối ngành công nghệ - Ảnh 1.

Thạc sĩ Dương Thành Phết, Phó khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cho hay nhu cầu nhân lực CNTT được dự báo tiếp tục tăng trưởng trong khoảng 10 năm tiếp theo. Nhu cầu tuyển dụng nhân lực về CNTT vẫn nhiều, đặc biệt về AI, công nghệ bán dẫn, an toàn thông tin.

Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Diệu Anh, Phó trưởng Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Văn Hiến, đặc thù việc làm ngành này có xu hướng toàn cầu hóa. Một số sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc trong môi trường đa quốc gia. Khi ứng dụng chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp có cập nhật ứng dụng công nghệ trong tất cả quy trình. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý các địa phương sau sáp nhập cũng rất lớn. Do đó, nhu cầu nhân lực của CNTT và các lĩnh vực liên ngành ngày càng cao. Trường ĐH Văn Hiến cũng đào tạo một số ngành và chuyên ngành về lĩnh vực này để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Dự báo nhu cầu nhân lực khối ngành công nghệ

