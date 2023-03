Dự báo nóng vượt đỉnh 1998, tiền điện tăng mạnh

Nắng nóng đến sớm hơn mọi năm

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), ngày 28.3 và trong 2 ngày tới (29 - 30.3), chỉ số UV cực đại ở các thành phố miền Bắc ở ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình, các thành phố miền Trung ở ngưỡng có nguy cơ gây hại cao, các thành phố miền Nam ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao. Đến ngày 31.3, chỉ số UV cực đại tại miền Bắc và miền Nam ít thay đổi, trong khi đó, ở miền Trung, chỉ số UV tăng và ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao.

Tương tự, từ ngày 21.3 - 20.4 năm nay, số liệu dự báo từ trung tâm này cho thấy nhiệt độ trung bình từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cao hơn từ 1 - 2 độ C so với mức trung bình nhiều năm, riêng khu vực đồng bằng Bắc Trung bộ có nơi cao hơn 2 độ C. Đáng lưu ý, các dự báo đều cho thấy từ ngày 19.3 đến nay, bắt đầu xuất hiện đợt nắng nóng cục bộ tại miền Đông Nam bộ, nhiệt độ cao phổ biến 36 - 37 độ; trong vài ngày qua, nắng nóng xảy ra diện rộng tại khu vực đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế.

Nhiều dự báo cho thấy hóa đơn tiền điện có thể tăng và kéo dài trong nhiều tháng tới

ĐÀO NGỌC THẠCH



Chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan nhận xét thời tiết tại nhiều nơi trong năm nay có những đợt nắng nóng đầu tiên quá sớm. Cụ thể, tại khu vực miền Bắc và miền Trung, chuyên gia này cho rằng nắng nóng đến sớm hơn mức bình thường. Chẳng hạn, một số tỉnh vùng núi Tây Bắc, thường nắng nóng xuất hiện từ tháng 4, nay tháng 3 đã có liên tiếp nhiều ngày nắng nóng.

Tương tự, tại khu vực miền Trung, nắng nóng thường bắt đầu từ tháng 5, nay trong 10 ngày cuối tháng 3, xuất hiện nhiều ngày nắng nóng. Tại miền Nam tuy chưa thấy nóng bất thường, song cường độ bức xạ tăng từ ngày 21.3, khiến thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài đến 10 tiếng.

"Như vậy, thời tiết trong mấy ngày nắng nóng bất thường tại khu vực miền Trung, vùng núi phía bắc và độ bức xạ tăng cao tại miền Nam trong mấy ngày qua khiến nhu cầu sử dụng điện năng của người dân tăng sớm. Năm nay, hiện tượng El Nino đến sớm hơn, nắng kéo dài hơn so với năm ngoái và có thể vượt kỷ lục. Nhiệt độ theo dự báo có thể lên 38 độ C, nhưng trong thực tế TP.HCM biến đổi khí hậu, bê tông nhiều hơn, bức xạ cao hơn… dẫn đến nhiệt độ thực tế trong năm nay có thể vượt đỉnh 40 độ C của năm 1998", chuyên gia Lê Thị Xuân Lan nhận định.

Bà Bùi Thiên An (Q.7, TP.HCM) cho biết trong hơn 1 tuần qua, lượng điện tiêu thụ trong gia đình bà tăng rõ rệt do thời tiết oi bức quá. "Gia đình thường bật máy lạnh ngủ đến 3 giờ sáng là tắt, mở cửa sổ vì trời mát, nay đến hơn 5 giờ sáng vẫn chưa tắt được máy lạnh do trời sáng sớm đã thấy khô hanh rồi".

Tương tự, gia đình bà Thanh Phượng (P.9, Q.Tân Bình) cũng trong hơn tuần qua máy lạnh chạy cả ngày và sáng sớm cũng không thể tắt. Theo dõi app điện cài trên máy điện thoại, bà Phượng cho biết trong mấy ngày qua, lượng điện tiêu thụ của gia đình tăng 18,6%. Bà Phượng lo lắng: "Thay vì trước đây đến giờ ngủ mới bật máy lạnh. Trong nhà gắn 3 máy lạnh nhưng xài thường xuyên 1 - 2 máy, nay bật đều cả 3, chạy hết công suất từ 4 giờ 30 chiều đến sáng mai, khi rời nhà đi làm, đi học mới tắt. Tiền điện tháng tới chắc chắn tăng nhiều rồi".

Ngành điện kêu gọi người dân tiết kiệm điện

PGS-TS Nguyễn Việt Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ nhiệt - lạnh (Đại học Bách khoa Hà Nội), cho rằng các nghiên cứu về sử dụng điện năng mà ông và các đồng nghiệp thực hiện trước đây đều cho thấy tiêu thụ điện trong 4 tháng mùa hè cao hơn trung bình khoảng 20 - 50% so với các tháng khác. Trong đó điện năng tiêu thụ của điều hòa chiếm 28 - 64%, tủ lạnh 6 - 22% còn lại là tiêu thụ điện của các thiết bị khác như ti vi, chiếu sáng, đồ làm bếp…



Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan lưu ý chỉ số tia cực tím UV tại TP.HCM mấy ngày gần đây đang ở mức 10, 11 là rất cao, rất nguy hại cho sức khỏe. Hơn nữa, khu vực miền Nam đang vào cao điểm mùa khô, độ ẩm thấp, nắng nhiều… gây lượng bụi mịn có trong không khí tăng dẫn đến bệnh đường hô hấp tăng. Đáng nói, trời nắng nóng đột ngột, nhu cầu sử dụng máy lạnh cao dẫn đến nguy cơ sốc nhiệt khi di chuyển từ trong phòng làm việc, nhà có máy lạnh ra ngoài trời, nhiệt độ có thể chênh nhau đến 10 độ C, dẫn đến nguy cơ đột quỵ, nguy hại cho sức khỏe.

Máy điều hòa là một trong những thiết bị hao tốn điện năng và chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện lớn trong các hộ gia đình. Đặc biệt, khi nhiệt độ tăng cao thì lượng điện tiêu thụ của máy điều hòa cũng tăng dù thời gian sử dụng có thể không thay đổi. Cụ thể, khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của máy điều hòa tăng từ 2 - 3%, không những thế, đặt nhiệt độ cho máy điều hòa ở mức thấp, tiêu thụ điện năng cũng sẽ tăng 1,5 - 3%; nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%.

Đáng lưu ý, theo PGS-TS Nguyễn Việt Dũng, những thiết bị điện bật chế độ ngủ, "stand by" như máy tính bàn, laptop, máy lạnh… vẫn tốn điện. Chẳng hạn, tắt máy điều hòa không khí bằng remote, không tắt công tắc thì một ngày cũng hao hụt 8 - 20 Wh, bằng điện thắp sáng 1 cây đèn, nếu nhân lên 1 tháng, 3 tháng, 1 năm… lượng điện mất từ các thiết bị điện để "ngủ" thế này không hề nhỏ.

Để hạn chế tiền điện có nguy cơ tăng cao trong mùa nóng, theo ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty điện lực TP.HCM, ngành điện khuyến cáo trong các tháng tới, khách hàng sử dụng điện trong sinh hoạt cần có c á c giải pháp tiết kiệm như tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng.

Đặc biệt nên sử dụng máy điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25 độ C trở lên hoặc đặt chế độ chênh lệch nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ bên ngoài chỉ từ 3 - 5 độ C; dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng. Khi cải tạo hoặc trang bị mới nên sử dụng thiết bị điện hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng…