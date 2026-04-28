Dự báo thời tiết 28.4: Không khí lạnh gây mưa giông ở 16 tỉnh

Dự báo thời tiết hôm nay 28.4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khối không khí lạnh cường độ yếu ở phía bắc đang di chuyển xuống phía nam. Ở miền Bắc từ sáng sớm nay đã có mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ phổ biến 23 - 26 độ C.

Không khí lạnh gây mưa nhiều nơi ở miền Bắc từ sáng sớm 28.4, dự báo vùng mưa sẽ còn mở rộng trong hôm nay và ngày mai 29.4 ẢNH: VRAIN

Dự báo từ đêm nay 28.4, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực phía đông miền Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh bắc miền Trung, một số nơi ở khu vực tây bắc Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết miền Bắc, phía bắc miền Trung gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc phổ biến từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, ở bắc miền Trung phổ biến 21 - 24 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời nhiều mây, sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to, đề phòng có mưa đá, gió giật mạnh. Ban ngày, Hà Nội có gió đông nam đến nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ Hà Nội hôm nay thấp nhất 22 - 24 độ C, cao nhất 31- 33 độ C.

Thời tiết Hà Nội từ chiều tối nay 28.4 đến sáng 29.4, trời có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Không khí lạnh gây mưa to đến rất to ở miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của không khí lạnh. Dự báo thời tiết từ sáng sớm mai 29.4, vùng biển bắc vịnh Bắc bộ và vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5 - 2,5 m.

Theo đó, toàn bộ tàu, thuyền, các phương tiện hoạt động trong các vùng biển nêu trên đều có khả năng chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh.

Không khí lạnh gây mưa giông trước nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo từ chiều tối nay đến sáng mai 29.4, miền Bắc sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 29.4, các tỉnh phía bắc miền Trung có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa giông đợt này, người dân các tỉnh miền Bắc, bắc miền Trung cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.