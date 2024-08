Dự báo ung thư tăng gấp đôi ở nam giới

Các nhà khoa học tại Úc đã phân tích những ca bệnh do 30 loại ung thư ở 185 quốc gia và vùng lãnh thổ vào năm 2022, nhằm đưa ra dự báo cho năm 2050. Theo dự báo, so với năm 2022, ở nam giới, số ca ung thư từ 10,3 triệu sẽ tăng lên 19 triệu ca (tăng 84%), trong khi số ca tử vong do ung thư từ 5,4 triệu lên 10,5 triệu ca (tăng 93%), đáng chú ý số ca tử vong ở nam giới từ 65 tuổi được cho là sẽ tăng 117%.

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ung thư ở nam giới CHỤP MÀN HÌNH COMPASS ONCOLOGY

Theo nghiên cứu, ung thư phổi dự báo sẽ chiếm tỷ lệ cao nhất trong các ca ung thư ở nam giới vào năm 2050. Những loại ung thư dự kiến tăng mạnh là u trung biểu mô và ung thư tuyến tiền liệt. Quốc gia có thu nhập và tuổi thọ trung bình thấp sẽ dễ bị tổn thương hơn các nước phát triển.

Nam giới cũng có nhiều nguy cơ tử vong do ung thư hơn nữ giới, đặc biệt khi có những hành vi dễ gây ung thư như sử dụng rượu bia, thuốc lá, làm việc trong môi trường tiếp xúc với chất gây ung thư. Nhóm nghiên cứu cho rằng nam giới cũng ít thực hiện các chương trình sàng lọc ung thư hơn phụ nữ. Tháng 4.2024, Hiệp hội Ung thư Mỹ công bố một nghiên cứu dự báo thế giới sẽ ghi nhận 35 triệu ca ung thư vào năm 2050.