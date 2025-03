Dù có ‘vật đổi sao dời’, ông Kim vẫn luôn giữ vững lập trường một điều này…

Phương châm số 1 của ông Kim: An toàn là trên hết

Hệ thống phòng ngự mà ông Kim đã và đang xây dựng, gồm thủ môn Nguyễn Đình Triệu, các trung vệ Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, tiền vệ trung tâm Doãn Ngọc Tân. Đây là những cầu thủ chơi từ đầu đến cuối ở trận gặp Campuchia cách nay ít ngày, bất chấp những thay đổi về nhân sự xung quanh họ trong quá trình bóng lăn.

Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đang được giữ ổn định Ảnh: KHẢ HÒA

Điều đó phản ánh HLV Kim Sang-sik cực kỳ yên tâm với hệ thống phòng ngự này. Đồng thời, vị HLV người Hàn Quốc cũng không muốn làm xáo trộn hệ thống phòng ngự của mình. Đây là điều không hiếm gặp với hầu hết những nhà chuyên môn trên thế giới. Các nhà chuyên môn của bóng đá đỉnh cao hiếm khi thay đổi hàng thủ, một khi hàng thủ đấy đã có được sự ổn định.

Hàng phòng ngự là nơi không cho phép xảy ra những sai sót, nên khu vực này càng ổn định thì đội bóng càng an toàn. Bài học của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2024 có lẽ cũng sẽ được HLV Kim Sang-sik nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung học thuộc nằm lòng. Đội bóng xứ sở chùa vàng tại giải đấu cách nay vài tháng cứ thay đổi hàng phòng ngự xoành xoạch trong quá trình AFF Cup diễn ra, khiến cho đội này trở nên rất lỏng lẻo ở tuyến dưới.

Thái Lan để lọt lưới đến 12 bàn sau 8 trận tại giải vô địch Đông Nam Á. Bình quân, họ để thủng lưới 1,5 bàn/trận, tỷ lệ để lọt lưới rất cao đối với một đội bóng trong nhóm đầu của giải, hệ quả là họ bị đội tuyển Việt Nam đánh bại ở cả 2 lượt đi và về của trận chung kết, lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan thua cả 2 lượt trận chung kết AFF Cup.

Các tân binh cần hết sức kiên nhẫn

Đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik không muốn sa vào vết xe đổ của đội Thái Lan. Bản thân HLV Kim Sang-sik cũng phải tốn khá nhiều thời gian trước và trong giai đoạn đầu của AFF Cup để tìm ra hàng thủ tốt nhất cho mình. Giờ, khi đã có hệ thống phòng ngự ưng ý rồi, ông Kim không muốn xáo trộn công thức tốt nhất mà ông hiện có.

Ông Kim muốn giữ sự an toàn cho hệ thống thi đấu của đội tuyển Việt Nam Ảnh: KHẢ HÒA

Đấy cũng là lý do mà so với các tuyến khác của đội tuyển Việt Nam hiện nay, hàng phòng ngự không có thay đổi giữa chừng ở trận đấu với Campuchia hôm 19.3. Đồng thời, cũng so với các tuyến khác của đội tuyển Việt Nam, hàng thủ là nơi có những cầu thủ lớn tuổi nhất: thủ môn Nguyễn Đình Triệu 34 tuổi, trung vệ Bùi Tiến Dũng 30 tuổi, Đỗ Duy Mạnh 29 tuổi, Nguyễn Thành Chung 28 tuổi, còn tiền vệ phòng ngự Doãn Ngọc Tân 31 tuổi.

Các cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự càng giàu kinh nghiệm, họ các ít mắc sai lầm, ít có các pha xử lý bốc đồng, gây nguy hiểm cho khung thành của đội nhà. Đặc biệt, ở độ tuổi vừa nêu, các cầu thủ nói trên vẫn còn sung sức, đủ để giúp họ đảm bảo được cường độ hoạt động trong môi trường đỉnh cao.

Hàng thủ càng chơi an toàn, càng vững chắc, các thành viên còn lại của đội tuyển Việt Nam càng yên tâm trong việc tiến lên, gây sức ép cho đối thủ và săn tìm bàn thắng cho đội nhà.

Dĩ nhiên, các cầu thủ phòng ngự khác đang hiện diện trong danh sách đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu với Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, như trung vệ Thanh Bình, Lý Đức, tiền vệ phòng ngự Thái Sơn, Triệu Việt Hưng vẫn sẽ có cơ hội. Tuy nhiên, họ phải hết sức kiên nhẫn, bởi khi đội tuyển Việt Nam đạt được cách biệt an toàn, ông Kim sẽ tính đến chuyện thử nghiệm họ. Còn ngược lại, khi đội tuyển Việt Nam ở vào thời điểm cần cật lực bảo toàn mành lưới, thì theo phản xạ tự nhiên của hầu hết các nhà chuyên môn trên thế giới, HLV Kim Sang-sik cần phải giữ cho hàng thủ mình ổn định và an toàn trước đã!