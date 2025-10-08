Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dù đàm phán về kế hoạch của ông Trump, Israel vẫn bắn phá Gaza
Video Thế giới

Dù đàm phán về kế hoạch của ông Trump, Israel vẫn bắn phá Gaza

La Vi
La Vi
08/10/2025 14:02 GMT+7

Lực lượng Israel hôm 7.10 đã tiếp tục bắn phá các khu vực tại Gaza, vào đúng ngày kỷ niệm cuộc tấn công đẫm máu của Hamas khơi mào cho hai năm chiến tranh tàn khốc.

Trong khi đó, Hamas cho biết muốn đạt được một thỏa thuận ngừng bắn dựa trên kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, nhóm này nói rằng họ vẫn có một loạt yêu cầu - điều cho thấy các cuộc đàm phán gián tiếp với Israel tại Ai Cập được dự báo sẽ rất khó khăn.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, quan chức cấp cao của Hamas Fawzi Barhoum cho biết phái đoàn của họ tại Ai Cập đang làm việc "để vượt qua mọi trở ngại nhằm đạt được một thỏa thuận đáp ứng nguyện vọng của người dân chúng tôi tại Gaza".

Israel bắn phá Gaza giữa đàm phán về kế hoạch của ông Trump - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ các vụ nổ ở Gaza hôm 7.10

ẢNH: REUTERS

Trong số các điều kiện, ông Barhoum nói một thỏa thuận phải đảm bảo chấm dứt chiến tranh và việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza - những điều khoản mà Israel chưa từng chấp nhận.

Về phần mình, Israel muốn Hamas giải giáp vũ khí, điều mà nhóm này bác bỏ.

Cả hai bên đều ủng hộ các nguyên tắc tổng thể đằng sau kế hoạch của ông Trump: Kế hoạch này dự kiến sẽ chấm dứt giao tranh, các con tin được trả tự do và viện trợ ào ạt đổ vào Gaza.

Các nhà nước Ả Rập và phương Tây cũng đã ủng hộ kế hoạch này.

Theo các quan chức y tế Gaza, các cuộc đàm phán có vẻ là nỗ lực hứa hẹn nhất cho đến nay để chấm dứt cuộc chiến đã giết chết hàng chục nghìn người Palestine và tàn phá Gaza kể từ cuộc tấn công ngày 7.10.2023 vào Israel.

Cuộc tấn công ngày 7.10 đó đã khiến 1.200 người thiệt mạng tại Israel và khoảng 250 người bị bắt làm con tin, theo số liệu của Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không ngay lập tức bình luận về tình hình đàm phán.

Tuy nhiên, các quan chức từ tất cả các bên kêu gọi thận trọng về triển vọng đạt được một thỏa thuận nhanh chóng, trong bối cảnh người Israel tưởng niệm ngày đẫm máu nhất đối với người Do Thái kể từ vụ thảm sát Holocaust... và người dân Gaza bày tỏ hy vọng về một kết thúc cho đau khổ.

Các quan chức Mỹ đã gợi ý rằng trong giai đoạn ban đầu nên tập trung đàm phán vào việc ngừng chiến và các vấn đề hậu cần cho việc thả con tin và tù nhân.

Khám phá thêm chủ đề

israel gaza Hamas Đàm phán hòa bình không kích
Xem thêm bình luận