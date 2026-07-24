Dư địa phát triển của thị trường mỹ phẩm dành cho người Việt

Hasuno định vị là hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện

Bài toán làn da người Việt

Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu Grand View Research, thị trường chăm sóc da cá nhân toàn cầu dự kiến đạt quy mô 48,65 tỉ USD vào năm 2030.

Trong đó, xu hướng chủ đạo là người tiêu dùng hiện đại không còn mặn mà với mỹ phẩm làm đẹp đại trà. Họ đòi hỏi những sản phẩm chuyên biệt được cá nhân hóa cho từng loại da, lối sống và nhu cầu riêng biệt.

Sự dịch chuyển này đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, nơi kiến thức làm đẹp ngày càng được nâng cao. Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm. Đặc thù này khiến làn da người Việt cần có những giải pháp chuyên biệt, phù hợp và hiệu quả hơn.

Các sản phẩm của Hasuno đáp ứng ba tiêu chí nhất quán: an toàn, lành tính và mang lại giá trị sử dụng rõ ràng

Từ đây, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Truyền thông Nhất Long đã định vị lại chiến lược phát triển. Tiền thân là Công ty dược phẩm Care Việt Nam, doanh nghiệp chính thức chuyển đổi thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện mang tên Hasuno.

Thế mạnh của Hasuno là Ban lãnh đạo doanh nghiệp hiểu rõ bài toán của thị trường nội địa. Để cạnh tranh, mỹ phẩm không thể chỉ dựa vào bao bì bắt mắt, mà phải giải quyết triệt để các vấn đề của làn da người Việt Nam.

"Chúng tôi phát triển sản phẩm bài bản theo các chỉ định y khoa, tạo ra một phác đồ chăm sóc chuẩn chỉ cho từng nhu cầu, thay vì gộp chung các chức năng một cách khiên cưỡng", đại diện Hasuno khẳng định.

Cơ hội từ thị trường 100 triệu dân

Thực tế, thị trường dược mỹ phẩm và hàng tiêu dùng hiện nay chịu ảnh hưởng đồng thời từ nhiều yếu tố như: thiết kế bao bì, mức giá, khả năng phân phối, truyền thông trên mạng xã hội và sự đồng hành của người nổi tiếng.

Người tiêu dùng Việt Nam cũng ngày càng có nhiều lựa chọn hơn, từ các thương hiệu quốc tế đến những thương hiệu nội địa đang đầu tư bài bản.

Hasuno đã phát triển thành công danh mục hơn 100 sản phẩm phù hợp với làn da người Việt Nam

Tuy nhiên, đối với một sản phẩm đặt tiêu chí an toàn, lành tính và hiệu quả làm nền tảng, quá trình phát triển của Hasuno không dừng lại ở hình thức bên ngoài.

Phía sau mỗi sản phẩm là việc lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, kiểm soát chất lượng, nghiên cứu công thức, đánh giá độ ổn định và xây dựng quy trình sản xuất. Công việc này cần thời gian, nguồn lực và sự kiên định trong dài hạn.

Vì vậy, Hasuno không lựa chọn chiến lược cạnh tranh giá, đua khuyến mãi hay phủ truyền thông. "Chúng tôi tập trung xây dựng giá trị sản phẩm: minh bạch về thành phần, tư vấn đúng nhu cầu, ghi nhận phản hồi của người sử dụng và từng bước chứng minh hiệu quả bằng trải nghiệm thực tế", ông Ngô Hoàng Ninh, Giám đốc Marketing của Hasuno chia sẻ.

Do đó, thương hiệu không đặt mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá, mà hướng đến sự phát triển có trách nhiệm, trong đó mỗi sản phẩm được đưa ra thị trường phải đáp ứng ba tiêu chí: an toàn, lành tính và mang lại giá trị sử dụng rõ ràng.

Để hiện thực hóa chiến lược này, năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện tại, đội ngũ chuyên gia của Hasuno đã phát triển thành công danh mục hơn 100 sản phẩm.

Các sản phẩm của Hasuno được sản xuất tinh khiết, không sử dụng chất tạo màu, chất tạo mùi, chất bảo quản độc hại

Nổi bật nhất là 6 bộ sản phẩm phục vụ 8 chỉ định chuyên biệt, tập trung vào việc hỗ trợ phục hồi các làn da nhạy cảm hoặc đang chịu kích ứng. Các sản phẩm của Hasuno được sản xuất tinh khiết, không sử dụng chất tạo màu, chất tạo mùi, chất bảo quản độc hại.

Xuyên suốt 5 năm đưa sản phẩm ra thị trường, các thống kê nội bộ cho thấy tỷ lệ kích ứng ở mức cực kỳ thấp. "Sự minh bạch là yếu tố sống còn. Uy tín và lòng tự tôn nghề nghiệp của những người làm y tế không cho phép chúng tôi thỏa hiệp với cái sai", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Với hệ thống 9 showroom hiện đại tại các tỉnh miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên kết hợp cùng nền tảng thương mại điện tử, Hasuno đang từng bước chinh phục thị trường dược mỹ phẩm dành cho người Việt.