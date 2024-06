Dự đoán phổ điểm môn toán thi vào lớp 10 Hà Nội

Đề thi môn toán trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay của Hà Nội được đánh giá là có cấu trúc quen thuộc, "dễ thở" với học sinh.

Đề thi môn toán trong kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội năm nay ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Thầy Nguyễn Mạnh Cường, giáo viên toán của hệ thống giáo dục Học Mãi còn cho rằng đề thi môn toán vào lớp 10 năm nay giảm nhẹ về độ khó. Bên cạnh đó, đề vẫn có sự phân hóa để đảm bảo yêu cầu, tính chất của một đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Cấu trúc đề thi vẫn bao gồm 5 bài toán lớn, mỗi bài gồm nhiều ý nhỏ được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó với các dạng bài đã rất quen thuộc nhằm tránh gây ra sự xáo trộn, bỡ ngỡ cho các thí sinh.



Bài 1: Là dạng quen thuộc và không gây khó khăn cho các bạn thí sinh khi làm bài. Ý 3 có thể mất điểm nếu thí sinh thiếu điều kiện.

Bài 2: Giữ nguyên tính ổn định về cấu trúc và dạng bài. Ý đầu là bài toán giải bài toán bằng cách lập phương trình - hệ phương trình có yếu tố thực tế. Thí sinh cần có khả năng phân tích đề, chọn từ khóa và dữ kiện mấu chốt để giải quyết bài toán. Ý thứ 2 là câu hỏi liên quan đến hình học không gian, thí sinh chỉ cần vận dụng đúng công thức là tìm ra đáp án.

Bài 3: Là các dạng bài quen thuộc và có giảm nhẹ về độ khó (ý 2b). Cấu trúc bài toán tương tự như các năm gần đây, gồm câu hỏi giải hệ phương trình đưa về bậc nhất và câu hỏi về sự tương giao giữa đồ thị 2 hàm số. Trong đó, ý 2b thí sinh cần vận dụng định lí Vi-et để xử lí (biểu thức đề bài cho đã giảm bớt các bước biến đổi để vận dụng định lí).

Bài 4: Tương tự như đề thi các năm trước, đây là một bài toán về hình học và các dạng bài xuất hiện trong các câu hỏi đều là dạng bài quen thuộc như chứng minh tứ giác nội tiếp, chứng minh góc bằng nhau, chứng minh đẳng thức và chứng minh đường thẳng đi qua điểm. Ý c của bài toán vẫn luôn là câu hỏi khó, dành để phân loại thí sinh. Tuy nhiên, các yêu cầu về mặt kiến thức và kĩ năng đều có sự giảm nhẹ so với đề thi năm 2023 và so với đề minh họa.

Bài 5: Vẫn là bài toán về bất đẳng thức và là câu hỏi có tính phân loại của đề. Bài toán giảm về độ khó và để giải quyết bài toán, thí sinh cần vận dụng linh hoạt các kỹ năng biến đổi biểu thức và áp dụng bất đẳng thức hợp lí, đúng thời điểm với các dữ kiện đề bài đã cho.

Với những phân tích trên, thầy Nguyễn Mạnh Cường nêu dự kiến, mức điểm trung bình môn toán của thí sinh có thể rơi vào khoảng 7 điểm.