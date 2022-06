Dự đoán SEA Games, độc giả lần 2 nhận thưởng từ Báo Thanh Niên sau hơn 30 năm

Có tổng cộng 41 độc giả đã may mắn nhận được phần thưởng gồm tiền mặt và các phần quà lưu niệm từ Báo Thanh Niên. Trong 15 người trực tiếp đến tòa soạn báo Thanh Niên để tham dự buổi giao lưu và nhận giải thưởng, có một độc giả rất đặc biệt.

Ông Thái Văn Khuê (67 tuổi), đang sống tại quận Gò Vấp, TP.HCM là một độc giả rất lâu năm của Báo Thanh Niên. Ông bắt đầu theo dõi báo Thanh Niên từ những năm 90 của thế kỷ 20. Đáng chú ý, hơn 30 năm trước, ông Khuê cũng từng nhận giải thưởng từ một cuộc thi tương tự trên Báo Thanh Niên.

Ông Khuê chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi tham gia là năm 1990. Lúc đó bên thể thao đang tổ chức giải U.21 quốc gia Báo Thanh Niên, tôi thấy những câu hỏi cũng hay và tôi thích đá banh đó nên tham gia cho vui. Lúc đó tôi đạt giải khuyến khích, rất vui. Lúc đó khuyến khích được lãnh 500 ngàn”.

Sau 32 năm, ông Thái Văn Khuê lại một lần nữa nhận giải thưởng từ Báo Thanh Niên. Độc giả 67 tuổi này đoạt giải tư của cuộc thi “Đường đến vinh quang”, trị giá 4.000.000 đồng.

Từ trường hợp của ông Thái Văn Khuê, có thể thấy rằng những hoạt động sau mặt báo của Thanh Niên trong nhiều năm qua thực sự rất ý nghĩa. Điều này góp phần tăng sự tương tác, gần gũi của quý độc giả với tờ báo và đồng thời cũng mang đến sự gắn bó lâu dài.





Trưởng bộ phận thể thao Báo Thanh Niên - Nhà báo Quang Tuyến cho biết: "Phải nói là rất cảm xúc khi gặp lại những người thân quen của báo Thanh Niên. Cách đây hơn 30 năm, khi Báo Thanh Niên bắt đầu tổ chức các cuộc thi trên báo in thì những độc giả này đã tham gia. Đến lúc này, trải qua thời gian rất dài nhưng các bạn vẫn gắn bó trung thành với cuộc thi trên báo in. Chúng tôi cũng đã có buổi làm việc và xin ý kiến thì ban biên tập cũng nhất trí sẽ tiếp tục cuộc thi này ở sân chơi World Cup sắp tới, thậm chí kể cả SEA Games sang năm. Hi vọng các bạn đọc trung thành sẽ tiếp tục gắn bó với tờ báo của chúng ta.

Vận động viên giành huy chương vàng SEA Games ở môn Muay Thái - võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất chia sẻ: "Khi mà có những giải dự đoán như vậy thì những độc giả sẽ theo dõi những báo đài, Báo Thanh Niên sẽ có một sân chơi. Các nhà báo sẽ gắn kết được độc giả và vận động viên. Nó sẽ tạo động lực để các vận động viên nỗ lực mỗi ngày".

Trong khi đó, "hot girl" làng võ - Châu Tuyết Vân nói: "Em hi vọng là Báo Thanh Niên sẽ tổ chức thêm nhiều sân chơi nữa để cho độc giả tham dự và quan tâm đến thể thao nhiều hơn".